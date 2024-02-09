Мир 09 февраля 2024, 08:44 Интервью Путина Карлсону сорвало информационную завесу Запада вокруг России Пушилин: Карлсон в какой-то степени понял позицию Путина по СВО Пресс-служба Кремля

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Интерес к мнению президента России Владимира Путина во всем мире стал необычно высок, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале. Он отметил, что это со всей очевидностью показало интервью Такера Карлсона.

«Политика западных элит информационного занавеса вокруг России провалена. Им все тяжелее рисовать медийную виртуальность, основанную на лжи — запрос на правду в мировом сообществе растет», — подчеркнул Пушилин.

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Глава ДНР отметил, что Путин обратился к истории, чтобы показать причины навязанного конфликта, начало специальной военной операции как защитной реакции. Так проще, предположил Пушилин, понять природу решений России.

«Ищущий западный читатель или зритель найдет для себя ответы на многие вопросы», — добавил он.

Пушилин признался, создается впечатление, будто Карлсон даже понял позицию Путина. Американский журналист говорил, что лишь идиот поверит в экспансию со стороны России. Но Запад по привычке попытается все оболгать, уверен глава ДНР.

Интервью Карлсона с Путиным вышло в ночь на 9 февраля. В разговоре с американским журналистом российский лидер сравнил разделение мира с биполярным расстройством. Путин указал на необходимость единства, гарантирующего общую безопасность. Всех ждут неизбежные перемены, которые случатся вне зависимости от итогов событий на Украине.

После выхода материала зарубежные СМИ принялись писать, что Путин чувствовал себя настолько комфортно, что даже шутил над Карлсоном. С самого начала президент России контролировал интервью, определял тональность.