Мир 09 февраля 2024, 10:50 Путин в интервью Карлсону указал на большую дипломатическую ошибку Зеленского Турецкий аналитик Озер: Зеленский несет ответственность за срыв переговоров с РФ РИА «Новости»

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Запретив переговоры с Россией, президент Украины Владимир Зеленский совершил большую дипломатическую ошибку. Он взял на себя ответственность за срыв дипломатического разрешения конфликта, заявил РИА «Новости» турецкий аналитик Энгин Озер.

«На самом деле, запрет Зеленского на мирные переговоры является серьезной дипломатической ошибкой, и он несет полную ответственность за это политическое решение», — сказал он.

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Энгин Озер заявил, что подход России не менялся на протяжении всего конфликта, и в интервью Такеру Карлсону президент Владимир Путин напомнил о желании разрешить конфликт дипломатически. По словам аналитика, переговоры могли проходить как открыто, так и тайно. Он заявил, что они необязательно привели бы к капитуляции одной из стран.

Политолог Богдан Безпалько заявил, что интервью с президентом прорвало информационную блокаду. Он объяснил, что цель этого разговора — показать, что Россия не такая агрессивная и бескомпромиссная.