Мир 08 февраля 2024, 23:50 «Полезный идиот». Как Запад отреагировал на интервью Карлсона с Путиным Хиллари Клинтон назвала Карлсона «полезным идиотом» после интервью с Путиным РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону — влиятельному консервативному комментатору и бывшему работнику телеканала Fox News. Западные СМИ обрушили шквал критики на Карлсона и попытались уличить его в симпатии к российскому руководству, а также обвинили в «подыгрывании» Кремлю.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что беседа Карлсона с Путиным вызвала зашкаливающий резонанс. Это интервью будут анализировать в течение длительного времени, отметил официальный представитель Кремля.

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Полная версия интервью выйдет 9 февраля в 02:00 по московскому времени. Анонс, в котором говорится, что «рядовые американцы достоверно не владеют ситуацией в России и на Украине», за 13 часов набрал более 60 миллионов просмотров. При этом Евросоюз пригрозил журналисту санкциями.

Politico: «пропагандистское мероприятие в стиле пинг-понга»

Американское издание Politico резко высказалось о встрече российского лидера с журналистом из США. Обозреватели посоветовали читателям взять в руки попкорн и приготовиться к просмотру интервью.

«Разговор вполне может оказаться пропагандистским мероприятием в стиле пинг-понга, полным лжи, но мы будем настраиваться на то, чтобы узнать „правду“ вместе с вами», — заявили авторы статьи.

Репортеры и редакторы издания заверили, что «знают этих двоих достаточно хорошо» и догадываются, какие темы могут возникнуть в ходе беседы. По этому случаю корреспонденты подготовили для читателей две карточки для игры в бинго. Журналисты в шутку заявили, что призом для победителей станут выходные на двоих в Новосибирске, ниже пояснив, что никакого реального приза — просто добрая старомодная забава.

РИА «Новости»

Defence24: «на столе должность вице-президента»

Визит Такера Карлсона в Москву носит не только медийный характер, сообщило польское издание Defence24. Авторы материала допустили, что журналист как никто другой близок к команде экс-президента США Дональда Трампа, и, возможно, в этом заключается причина поездки журналиста в Россию.

Сын бывшего американского лидера Дональд Трамп — младший заявил, что кандидатура Карлсона на пост будущего вице-президента «уже лежит на столе», если Трамп-старший победит на выборах. Когда тот был главой государства, Такер освещал его визиты, и теперь его называют «главным лицом трампизма».

«Был ли Такер Карлсон отправлен Трампом в Москву к Путину, чтобы прощупать почву? Мы не можем этого исключить», — заключили польские журналисты.

The Washington Post: «разрушительный элемент в Республиканской партии»

Газета The Washington Post тоже раскритиковала американского журналиста.

«Карлсон часто вторил пропаганде Кремля <…>, критикуя Владимира Зеленского и выступая против выделения США военной помощи Украине», — писали авторы материала.

Обозреватели издания допустили, что Кремль якобы пытается наладить контакт с республиканцами в надежде на возвращение Дональда Трампа на должность президента США и на то, что партия продолжит блокировать военную помощь Украине.

Решение Кремля дать согласие на интервью показало, что Путин заинтересован в налаживании связей с разрушительным элементом в Республиканской партии из числа сторонников идеи «Вернем Америке былое величие». The Washington Post

The New York Times: «авангард пропутинского крыла»

Тему якобы предпринимаемых Россией попыток установить контакт с республиканцами отработала и газета The New York Times. Ее корреспонденты увидели в интервью Карлсона с Путиным знак, что президент напрямую хочет обратиться к консерваторам в США, пока помощь Украине находится в подвешенном состоянии.

Помимо прочего, беседа может разжечь политические разногласия по украинскому вопросу внутри Соединенных Штатов.

«Мистер Карлсон был защитником мистера Путина, нападая на его западных критиков, что ставит его в авангард пропутинского крыла американского консервативного движения», — написали авторы материала.

РИА «Новости»

Sky News: «использовал Россию и Владимира Путина»

Еще одной линией нападок на Карлсона в западных СМИ стали попытки обвинить его в симпатиях к российскому руководству. Британский телеканал Sky News напомнил, что американский журналист часто «использовал Россию и Владимира Путина в своих доводах против американских левых, заявляя, что демократы делают из РФ козла отпущения за все внутренние проблемы, вызванные неэффективным политическим руководством».

«В 2017 году, будучи на посту ведущего Fox News, [Карлсон] заявил, что Владимир Путин не представляет угрозы для США, и обвинил левых в том, что они считают, что российский лидер „стоит за каждой проблемой“ в стране», — подчеркнули журналисты.

РИА «Новости»

The Independent: «интервью Карлсона с Путиным — это возвращение к форме»

Газета The Independent напомнила, что Такера Карлсона уволили из Fox News на пике его полномочий. Он был лицом самого популярного кабельного новостного шоу в стране, аудитория которого включала президентов, либералов, рядовых консерваторов и всех законодателей-республиканцев. Его даже рассматривали в качестве потенциального кандидата в президенты.

«Во многих отношениях интервью Карлсона с Путиным — это возвращение к форме», — написали авторы статьи.

Они отметили, что многие годы Карлсон проявлял расположение к Путину. По словам обозревателей, журналиста использовали «в российской пропаганде», чтобы протолкнуть «искаженный взгляд» России на конфликт.

РИА «Новости»

Хиллари Клинтон: «он как щенок»

Тему беседы Карлсона с Путиным не обошла стороной и экс-госсекретарь Соединенных Штатов, соперница Трампа на выборах президента в 2016 гожу Хиллари Клинтон. В эфире телеканала MSNBC она назвала журналиста «полезным идиотом». Клинтон также допустила, что Карлсон может заключить контракт с российским изданием.

«Он как щенок. Вы знаете, после того, как его уволили из такого количества СМИ в США… Я не удивлюсь, если он заключит контракт с российским СМИ, потому что он полезный идиот», — заявила экс-госсекретарь США.

Клинтон также считает, что журналист «повторяет ложь Владимира Путина об Украине». Якобы поэтому ему удалось добиться интервью с президентом.

РИА «Новости»

Флориан Филиппо: «интервью Путина разозлило СМИ еще до выхода»

Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону сумело разозлить средства массовой информации еще до его публикации, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Кажется, что интервью Путина независимому американскому журналисту Такеру Карлсону смогло, и это даже до его выхода, по-настоящему разозлить наши французские СМИ! Доказательство того, что они не выносят реальности», — подчеркнул политик.

Он приложил к своему посту изображения с заголовками статей ведущих масс-медиа Франции, в которых американского журналиста назвали «неоднозначным», «протрамповским», «заговорщиком» и «пропагандистом».

РИА «Новости»

Джо Скарборо: Карлсон «переметнулся на другую сторону»

Ведущий MSNBC Джо Скарборо выразил мнение, что теперь Республиканская партия оказывает услуги Владимиру Путину в палате представителей.

«И тот, кого мы знаем (кого мы знали), переметнулся на другую сторону и оказывает услуги Владимиру Путину, критикуя западных журналистов», — отметил Скарборо.

При этом он заявил, что западные журналисты, которые «пытались честно рассказывать» о событиях на Украине, теперь «находятся в ГУЛАГе».