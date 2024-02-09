Мир 09 февраля 2024, 11:45 Интервью Карлсона с Путиным познакомит Запад с русской душой Экс-разведчик Риттер назвал интервью Путина полезным источником для Запада РИА «Новости»

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Большая часть жителей стран Запада стремятся узнать правду, и интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом Владимиром Путиным познакомит аудиторию с взглядом России на мировую политику. Об этом «Известиям» заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

Он выразил мнение, что Путин проделал очень хорошую работу и познакомил граждан стран Запада с «важностью русской истории и тонкостями русской души». По его словам, глава государства дал всем желающим возможность познакомиться с контекстом, в котором действует Россия.

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Экс-разведчик добавил, что интервью вызовет волну критики в адрес Такера Карлсона.

«Но я думаю, что подавляющее большинство людей жаждет знаний, и это интервью дало им бесценную информацию», — заключил Риттер.

Ранее политолог Богдан Безпалько назвал интервью Карлсона с Путиным началом прорыва западной информационной блокады. Глава государства в беседе с журналистом попытался показать миру, что Россия не является такой «страшной и бескомпромиссной» страной, какой ее выставляют на Западе, указал эксперт.