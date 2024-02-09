Власть 09 февраля 2024, 10:23 Более понятная тема. В интервью Карлсону Путин употребил два слова, которые тронут американцев Килинкаров: слова Путина о гражданской войне могут тронуть американцев Emeric Fohlen/ZUMAPRESS.com/globallookpress

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Упоминание гражданской войны президентом России Владимиром Путиным в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону может тронуть публику в США, поскольку эта тема в стране понятна. На это указал участник международного общественного движения «Другая Украина», экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в комментарии РИА «Новости».

Во время беседы с Карлсоном Путин отметил, что украинцы по-прежнему ощущают себя русскими. Глава государства назвал ситуацию с участием России и Украины элементом гражданской войны.

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«Это более понятная тема для американцев, чем все эти исторические события: захваты, потери территории, переходы из одной юрисдикции в другу», — прокомментировал слова президента Килинкаров.

Эксперт напомнил, что США сами пережили гражданскую войну и находятся на грани похожего конфликта сейчас. Пока преждевременно говорить, какой эффект окажет заявление Путина на американских зрителей, но какой-то вывод они должны сделать, резюмировал экс-депутат Рады.

По мнению политолога Богдана Безпалько, Карлсон взял интервью у президента России, чтобы прорвать информационную блокаду Запада. Путин же хотел донести до иностранной аудитории, что Россия на самом деле далеко не такая страшная, агрессивная и бескомпромиссная страна, какой ее пытаются выставить в западных СМИ, отметил эксперт.