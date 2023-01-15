Культура 15 января 2023, 16:36 Буба навсегда. Вахтанг Кикабидзе не смог пережить смерть супруги Умер народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе: что нужно знать РИА «Новости»

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Советский и грузинский певец, актер и режиссер, лауреат Государственной премии СССР Вахтанг (Буба) Кикабидзе скончался 15 января. Народному артисту Грузинской ССР было 84 года. В материале «360» — биография звезды фильма «Мимино», основные вехи его карьеры, общественная позиция и хронология последних лет жизни.

Детство и юность

Советский актер родился 19 июля 1938 года в Тбилиси в семье журналиста Константина Кикабидзе и певицы Мананы Багратиони. Отец пропал во время Великой Отечественной войны в 1942-м под Керчью, а мать умерла в 2002 году.

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Будучи школьником, Вахтанг Кикабидзе принимал активное участие в общественной жизни. Он учился игре на барабанах, а позже начал петь в кружке художественной самодеятельности.

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После школы будущий артист решил связать жизнь со сценой и поступил Тбилисский государственный университет. Студенческая жизнь не удалась, и на втором курсе учебу пришлось бросить. В 1959 году Кикабидзе стал артистом Тбилисской филармонии, а с 1961-го по 1963-й учился в институте иностранных языков. Окончить его не получилось, и в дальнейшем начал пробовать себя в кино.

РИА «Новости»

Карьера в музыке и кино

В 1960-х и 1970-х Вахтанг Кикабидзе играл в джазовом вокальном квартете «Диэло», а также пел в ансамбле «Орэра». Молодой артист исполнял песни на русском, грузинском, английском и итальянском языках, а с 80-х стал петь сольно. Он принимал участие в новогодних огоньках, гастролировал по стране и был одним из самых узнаваемых эстрадных исполнителей. Песни «Проводы любви», «Чито-Гврито», «Мои года», «Вот и весь разговор» и многие другие стали настоящими народными хитами.

Больших успехов Кикабидзе добился и в кино. Дебют в картине «Встреча в горах» режиссера Николая Санишвили случился в 1966 году, после чего его стали приглашать для участия в других фильмах.

Через несколько лет режиссер Георгий Данелия пригласил артиста сняться в комедии «Не горюй». Кикабидзе сыграл так, что его признали на международной арене — в 1970 году на кинофестивале в Испании ему вручили приз за лучшее исполнение мужской роли. Затем были роли летчика Валентина Мизандари в комедии «Мимино», в лентах «ТАСС уполномочен заявить», «Я следователь», «Пропавшая экспедиция», «Фортуна» и других. В последние годы Кикабидзе снимался мало. В 2021-м он появился в одном из эпизодов сериала «Сваты». Зрители отнеслись к этому негативно из-за антироссийской позиции артиста. Актер Федор Добронравов заступился за него и отметил, что народной артист Грузинской ССР хорошо относится к россиянам.

РИА «Новости»

Общественные и политические взгляды

После событий 2008 года Вахтанг Кикабидзе заявил, что больше не будет приезжать в Россию. Он отказался от ордена Дружбы и отменил юбилейные концерты в Москве. Артист отмечал, что уважает россиян, но из-за политической обстановки не сможет выступать перед ними. Позже он выразил уверенность, что Россия и Грузия обязательно помирятся, и после этого он выступит в Москве. Артист сделал поправку и усомнился, что доживет до того дня.

Весной 2019 года умер режиссер Георгий Данелия, по-настоящему открывший Кикабидзе дорогу в кино. Артист заявил, что не сможет приехать в Москву на церемонию прощания. Он объяснил, что находился в больнице. По данным СМИ, Кикабидзе проходил процедуру диализа.

В 2022-м Вахтанг Кикабидзе раскритиковал проведение российской спецоперации. До этого он заявлял, что украинским артистам не стоит выступать в России. Он добавил, что в его окружении нет людей, дающих концерты в РФ.

Последние два года артист был депутатом грузинского парламента. Кикабидзе представлял оппозиционный блок «Единое национальное движение — Объединенная оппозиция „Сила в единстве“».

РИА «Новости»

Семья и признание

В 1965 году Вахтанг Кикабидзе женился на Ирине Кебадзе — приме-балерине Тбилисского академического оперного театра, ставшей впоследствии заслуженной артисткой Грузинской ССР. У артиста было двое детей — приемная дочь Марина Сагарадзе (актриса и преподаватель актерского мастерства) и сын Константин Кикабидзе. Он стал художником, работал в Москве, а в последнее время осел в Канаде. У него двое детей — Иоан и Вахтанг Кикабидзе. У Марины Сагарадзе один ребенок — Георгий Арешидзе.

Осенью 2021-го скончалась супруга Вахтанга Кикабидзе. По словам его директора, она долго болела, но приписываемый ей в то время COVID-19 оказался не при чем. Супруги прожили вместе более 50 лет.

Кикабидзе получил звание народного артиста Грузинской ССР (1980), заслуженного артиста Украины (2013), лауреатом Государственной премии СССР в области литературы, искусства и архитектуры (1978, за фильм «Мимино»), а также получил ряд других государственных и профессиональных наград.

РИА «Новости»

Смерть артиста

Последние несколько недель артист находился в клинике, рассказал его продюсер Рати Абзианидзе. Он выразил благодарность врачам, поддерживавшим здоровье Кикабидзе, сообщил телеканал НТВ.

«Благодарю врачей и персонал, которые сделали все, что могли, но, к сожалению, мы оказались бессильны. Это большая потеря для всех», — отметил Абзианидзе.

После смерти супруги Вахтанг Кикабидзе заметно сдал, рассказали источники РИА ФАН. По их словам, у артиста были проблемы с почками. Его могут похоронить на Верийском кладбище в Тбилиси, рядом с могилой жены. Точная дата и время прощания с народным артистом Грузинской ССР пока неизвестны.

Коллега Кикабидзе по «Мимино», актриса Елена Проклова назвала его добрым человеком и потрясающим актером. Она добавила, что с благодарностью вспоминает время, когда они общались и были молоды.

Актер театра и кино Михаил Васьков признался, что от Кикабидзе нельзя было оторвать глаз, когда он выступал на сцене. Грузинский артист был великолепным и замечательным человеком, добавил он.