Россияне осудили появление Вахтанга Кикабидзе в новом сезоне «Сватов»

Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе снялся в одном из эпизодов седьмого сезона «Сватов». Однако российские фанаты сериала оказались не в восторге от этого.

Сначала на фан-странице «Сватов» в Instagram появилось фото Кикабидзе вместе с одной из актрис сериала Инной Королевой, а потом опубликовали еще одну фотографию с грузинским актером со съемочной площадки.

«Кадр со съемок „Сватов-7“. Под прошлыми постами с Вахтангом Кикабидзе многие подписчики высказывали свою неприязнь к актеру и считали, что данным персонажем режиссер испортил седьмой сезон. Хотелось бы узнать, чем плох актер и почему его присутствие, по мнению многих, нежелательно в сериале? Ваше мнение?»

Одни подписчики заявили, что им не нравится участие актера в съемках «Сватов», поскольку он продолжительное время нелицеприятно высказывается о РФ.

«Не нужно против России высказываться негативно. Он в нашей стране и стал знаменит. А теперь против нас попер. Нехорошо», — написал один из комментаторов.

Другие заявили, что Кикабидзе — прекрасный актер и неважно, что он говорил по поводу России.

Какабидзе действительно не раз высказывался с критикой российских властей. Кроме того, по его словам, он с 2008 года не дает концерты в России.

В начале июля стало известно о продолжении съемок седьмого сезона сериала «Сваты». Они проходят в Грузии.