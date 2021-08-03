Добронравов прокомментировал скандал вокруг Кикабидзе

Грузинский актер Вахтанг Кикабидзе стал участником конфликта. По сообщениям СМИ, мужчина негативно высказался в отношении России. Федор Добронравов, с которым Кикабидзе принимал участие в съемках сериала «Сваты-7», прокомментировал данную ситуацию. Об этом сообщило «Утро.ру».

Добронравов заявил, что информация в Сети является ложной. По словам актера, его коллега по съемкам хорошо относится к России.

«Он прекрасно настроен по отношению к нам», — заявил Добронравов.

Актер рассказал, что во время съемок сериала, которые частично проходили в Грузии, не заметил ненависти со стороны местных жителей. По его словам, грузины не участвуют в политике и не занимаются разжиганием вражды. По его словам, многие напротив приглашали россиян посетить страну. Настроения, транслируемые властью, и отношение самой общественности к РФ — это две разные вещи, передает его слова «Московский Комсомолец».

Актер рассказал также, что многие грузины скучают по Советскому прошлому и по тому времени, когда Грузия была одной из республик СССР.