Кикабидзе: украинские артисты не должны выступать в России

Украинские артисты не должны давать концерты в России. Работу им необходимо требовать у своей страны, заявил грузинский артист Вахтанг Кикабидзе.

«Я считаю, что не должны, но они должны требовать у своего правительства, чтобы у них была работа. Что-то надо придумывать, чтобы они не ездили», — сказал Кикабидзе в эфире шоу «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина».

Он добавил, что нельзя петь и танцевать перед тем, кто тебя бьет. Артист пояснил, что имеет виду народ. Также Кикабидзе заявил, что среди его друзей нет тех, кто дает концерты в России. Сам артист отказался от выступлений на российской территории летом 2008 года. Такое решение он принял после войны в Южной Осетии и признания Москвой независимости этой республики и Абхазии.

Кикабидзе также отказался от ордена Дружбы, который ему вручил президент России Владимир Путин. Артист говорил, что уважает русский народ, но не может больше перед ним выступать и принимать награды.

Ранее директор артиста Олег Толмачев сообщил о смерти жены Кикабидзе. Супруга певца умерла от продолжительной болезни.