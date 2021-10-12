Жена Вахтанга Кикабидзе умерла от продолжительной болезни

Супруга певца, киноактера Вахтанга Кикабидзе умерла от продолжительной болезни. Об этом стало известно в понедельник 11 октября, написал сайт 5-tv.ru.

По словам директора артиста Олега Толмачева, Ирина долгое время болела, однако это был не коронавирус, написала «Газета.ru».

Ирина Кебадзе ранее была балериной. Ей дали звание заслуженной артисткой Грузии. Союз с Кикабидзе продлился более 50 лет.