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    12 октября 2021, 11:14

    Жена Вахтанга Кикабидзе умерла от продолжительной болезни

    Ирина Кебадзе в прошлом была примой-балериной

    Оксана Лавнюженко

    Супруга певца, киноактера Вахтанга Кикабидзе умерла от продолжительной болезни. Об этом стало известно в понедельник 11 октября, написал сайт 5-tv.ru.

    По словам директора артиста Олега Толмачева, Ирина долгое время болела, однако это был не коронавирус, написала «Газета.ru».

    Ирина Кебадзе ранее была балериной. Ей дали звание заслуженной артисткой Грузии. Союз с Кикабидзе продлился более 50 лет.