15 января 2023, 14:24
«От него было глаз не отвести». Михаил Васьков — об актерском мастерстве Кикабидзе
Актер Васьков назвал умершего коллегу Кикабидзе веселым человеком и профессионалом
Умерший Вахтанг Кикабидзе был замечательным человеком и был великолепен на экране, рассказал «360» его коллега, актер театра и кино Михаил Васьков. Он узнал о смерти коллеги от журналистов.
«Замечательный человек был. А как актер — просто чудо, что там говорить. Великолепен. От него просто глаз нельзя было отвести, когда он появлялся на экране», — вспомнил Васьков.
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Он отметил также, что Кикабидзе выступал в вокально-инструментальном ансамбле «Орэра», который «с детства знаком практически всем».
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Характеризуя Вахтанга Кикабидзе как человека, Васьков назвал его светлым и веселым.
«Не могу сказать, что мы дружили. <…> Я общался с ним, когда был жив еще и Фрунзик Мкртчян, и Данелия. Все это было весело и радостно, жизнеутверждающе», — подчеркнул актер.
Кикабидзе не стало сегодня. Ему было 84 года. Причина смерти пока не называется, но известно, что в последние годы у актера были серьезные проблемы со здоровьем.
Вахтанг Кикабидзе снимался во многих фильмах, но его звездной ролью считается роль летчика Валико Мизандари в комедии Георгия Данелии «Мимино».
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