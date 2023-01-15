Культура 15 января 2023, 13:33 Умер Вахтанг Кикабидзе — СМИ «Мтавари архи»: на 85-м году жизни скончался Вахтанг Кикабидзе Кинопоиск

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Скончался советский певец и актер Вахтанг Кикабидзе, сообщил грузинский телеканал «Мтавари архи». Артисту было 84 года.

Журналисты напомнили, что последние годы Кикабидзе имел серьезные проблемы со здоровьем. Что стало причиной смерти — пока не известно. С 2020 года артист был депутатом парламента Грузии 10-го созыва от блока «Единое национальное движение — Объединенная оппозиция „Сила в единстве“».

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Вахтанг Кикабидзе родился 19 июля 1938 года в Тбилиси. В 1978-м стал лауреатом Государственной премии СССР, затем получил звание народного артиста Грузинской ССР. В кино дебютировал в 1968 году, а вскоре снялся в фильме Георгия Данелии «Не горюй». После этого к нему пришла народная слава, он исполнил много ярких ролей, а в 1980-е начал сольную карьеру певца.

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В октябре 2021 года умерла жена Вахтанга Кикабидзе Ирина Кебадзе. Супруги прожили в браке более полувека, а причиной смерти заслуженной артистки Грузии стала продолжительная болезнь. Директор Кикабидзе уточнил, что это был не COVID-19.