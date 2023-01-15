Эксклюзив 15 января 2023, 15:52 «Вспоминаю с благодарностью». Елена Проклова — о совместной работе с Вахтангом Кикабидзе Актриса Проклова назвала скончавшегося Кикабидзе потрясающим актером Кинопоиск

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Актриса Елена Проклова играла стюардессу Ларису Ивановну в фильме «Мимино» в паре с умершим Вахтангом Кикабидзе. Она поделилась воспоминаниями об актере с «360».

«Как ни странно, всегда грустно вспоминать самые счастливые моменты в жизни. А мы с Бубой (близкие так звали Вахтанга — прим. ред.) тесно общались, когда были молоды. Особенно во время съемок фильма легендарного Георгия Данелии „Мимино“. Конечно, все это вспоминается с благодарностью», — отметила актриса.

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По словам Прокловой Кикабидзе был добрым, отзывчивым человеком и потрясающим актером.

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«Скорблю вместе с его родственниками, друзьями, зрителями, для которых, надеюсь, он еще долгие годы будет оставаться одним из самых любимых актеров», — заключила она.

О кончине советского артиста и певца стало известно днем 15 января. Ему было 84 года. О причинах смерти журналисты не уточнили.

Накануне скончалась еще одна легенда советского кино. На 80-м году жизни ушла из жизни Народная артистка Инна Чурикова. Прощание с актрисой состоится 17 января в театре «Ленком».