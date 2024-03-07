07 марта 2024, 23:48
«Курс будет расти». Доллару предрекли укрепление в 2024 году
Экономист Гоголева: краткосрочно доллар может подняться до 98 рублей
Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что 90 рублей за доллар — оптимальный вариант и для экспортеров, и для импортеров. По словам депутата, власти контролируют ситуацию на валютном рынке, сообщила «Парламентская газета». О справедливой стоимости доллара и судьбе рубля «360» рассказали аналитики и эксперты.
Далее — прямая речь собеседников «360».
Эксперт по инвестициям Никита Куценко: после выборов рубль может ослабеть
Что удерживает курс доллара
Существуют четыре ключевых параметра для удержания курс доллара в районе 87-90 рублей до апреля 2024 года. Во-первых, ставки в рублях остаются крайне высокими, что делает сбережения в них привлекательными. Во-вторых, высокие ставки по кредитам будут замедлять совокупный спрос, в том числе, на импортные товары. А, значит, будет снижаться спрос на валюту.
В-третьих, выборы президента в марте 2024 года. Государство неоднократно обозначало, что комфортный курс доллара для него около 90 рублей. На мой взгляд, до выборов будут держать доллар 87-90 рублей. Плюс котировки поддержат комфортные цены на нефть.
Наконец, указ президента об обязательной продаже валютной выручки экспортерами, который действует до апреля 2024 года и вызывает большое давление на доллар.
Следовательно, до выборов президента в марте 2024 года и к 15 апреля будет стабилизация курса курса 87-90 рублей. К слову, этот период я буду использовать для покупки иностранной валюты.
Будет ли укрепление рубля
После отмены указа президента и окончания выборов курс рубля может начать слабеть. Единственное, что может заметно помочь курсу — это раздолье на рынке нефти. Если и произойдет, то, вероятно, временно.
Долгосрочно, от двух до пяти лет, рубль продолжает выглядеть слабым из-за снижения ставки — возврата спроса на импорт, новых и действующих санкций, которые будут влиять на цепочки поставок и экспорт.
Также, скорее всего, указ об обязательной продаже валютной выручки видоизменят. Официально он кончается 16 апреля, но, думаю, его продлят с изменениями.
В таком случае экономические факторы продиктуют плавное ослабление валюты, что дополнительно поддержит стратегические нужды бюджета. К концу года можем увидеть 95-98 рублей за доллар и выше, с продолжением тенденции в следующем году.
Независимый финансовый и инвестиционный советник в реестре ЦБ Мария Гоголева: снижение ставки ослабит рубль
Причины ослабления рубля
Ключевой фактор, который повлияет на курс доллара в 2024 году, — это баланс экспорта и импорта. В больше степени объем экспорта в России зависит от энергоносителей — нефтегазовых компаний.
Сегодня курс доллара находится в районе 91 рубля, и если цены на российскую нефть в 2024 останутся на сравнительно высоком уровне — 80-90 долларов за баррель, то курс выше 90 рублей — действительно самая оптимальная величина для российского бюджета.
Вообще на курс рубля могут повлиять еще некоторые моменты. Для стабилизации курса в октябре 2023 года Владимир Путин подписал указ, который обязал крупных экспортеров продавать валютную выручку. В тот момент мы сразу увидели снижение курса [доллара] с 100 рублей в район 80 рублей.
С того момента валютная пара «доллар-рубль» достаточно долго ходит в диапазоне 88-93 рубля.
Если мы заглянем в проект федерального бюджета на 2024 год, то там заложили курс на уровне 80-85 рублей. Но, прибавив сюда государственные расходы и взяв во внимание слова Владимира Путина во время послания Федеральному собранию, то этот курс, как мне кажется, низковат.
Что может ослабить курс доллара
В планах Банка России — возобновление покупки юаней на внутреннем рынке, что, скорее всего, сохранит макроэкономическую неопределенность в 2024 году. Однако снятие ограничения по продаже и покупке валютной выручки может оказать ослабление влияния, что вместе с тем ослабит и сам рубль. Курс будет расти.
Другая мера, которая влияет на курс рубля, — это изменение ключевой ставки. Когда ее повышают, то в первую очередь ЦБ стремится снизить инфляцию. Укрепление курса рубля в этой ситуации — это сопутствующий эффект. На февральском заседании регулятор оставил ставку на уровне 16% из-за того, что инфляция все-таки растет. Однако ставку в 2024 году все-таки будут снижать — отсюда ослабление рубля.
Сниженная ставка, а также баланс экспорта и импорта — факторы, которые в совокупности могут повлиять на российскую валюту.
Хочу еще обратить внимание на то, что если будет выкуп российских активов и акций у нерезидентов в 2024 году, то это сохранит спрос на иностранную валюту. Возможно, это также окажет ослабляющее действие на курс рубля.
Краткосрочно в этом году мы, скорее всего, увидим повышение курса доллара до 98 рублей. В среднем ожидаю курс на уровне 93 рублей.
Независимый инвестиционный советник Кристина Агаджанова: укреплять рубль довольно сложно
Влияние санкций на рынок
Февраль принес на валютный рынок нервозность из-за ожидания новых санкций, однако они оказались мягче, чем [ожидал] рынок. При этом если в дальнейшем ограничения не будут оказывать существенного влияния на экономику, то сдвига в балансе спроса и предложений на валютном рынке не должно произойти.
Мы видим определенную нервозность, как это было два раза в феврале, когда на эмоциях доллар вскакивал на три-пять рублей вверх.
Возможный трехзначный курс
В марте рынок будет очень чувствителен к любым новостям, которые касаются обязательной продажи экспортной выручки. В первом весеннем месяце будет поступать валютная выручка за относительно высокий экспорт за декабрь 2023 года и январь 2024-го, что окажет поддержку курсу рубля.
Также в феврале Минфин вернулся к покупкам юаней и золота по бюджетному правилу в связи с ожидаемым ростом дополнительных нефтегазовых доходов. Эти краткосрочные факторы будут оказывать поддержку доллару, и в марте он будет находиться в диапазоне 90-95 рублей.
Удерживать рубль в крепкой позиции становится достаточно сложно, потому что в Фонде национального благосостояния России закончились евро, а цена на нефть показывает замедление.
При этом если во втором полугодии 2024-го Центробанк начнет снижать [ключевую] ставку, это окажет давление на российскую валюту. Не исключено, что мы увидим достаточно широкие колебания в экономических и геополитических новостях.
Возможно, краткосрочно мы увидим трехзначный курс рубля к доллару. Однако, как показывает опыт последних двух лет, такой показатель надолго не задерживается на валютном рынке.
Рубль
Экспорт
Нефть
Курс валют
Курс доллара
Цена на нефть
Центробанк
Выборы президента — 2024
Реклама
Реклама