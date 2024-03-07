Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что 90 рублей за доллар — оптимальный вариант и для экспортеров, и для импортеров. По словам депутата, власти контролируют ситуацию на валютном рынке, сообщила «Парламентская газета» . О справедливой стоимости доллара и судьбе рубля «360» рассказали аналитики и эксперты.

Далее — прямая речь собеседников «360».

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Эксперт по инвестициям Никита Куценко: после выборов рубль может ослабеть

Что удерживает курс доллара

Существуют четыре ключевых параметра для удержания курс доллара в районе 87-90 рублей до апреля 2024 года. Во-первых, ставки в рублях остаются крайне высокими, что делает сбережения в них привлекательными. Во-вторых, высокие ставки по кредитам будут замедлять совокупный спрос, в том числе, на импортные товары. А, значит, будет снижаться спрос на валюту.

В-третьих, выборы президента в марте 2024 года. Государство неоднократно обозначало, что комфортный курс доллара для него около 90 рублей. На мой взгляд, до выборов будут держать доллар 87-90 рублей. Плюс котировки поддержат комфортные цены на нефть.

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Наконец, указ президента об обязательной продаже валютной выручки экспортерами, который действует до апреля 2024 года и вызывает большое давление на доллар.

Следовательно, до выборов президента в марте 2024 года и к 15 апреля будет стабилизация курса курса 87-90 рублей. К слову, этот период я буду использовать для покупки иностранной валюты.

Будет ли укрепление рубля

После отмены указа президента и окончания выборов курс рубля может начать слабеть. Единственное, что может заметно помочь курсу — это раздолье на рынке нефти. Если и произойдет, то, вероятно, временно.

Долгосрочно, от двух до пяти лет, рубль продолжает выглядеть слабым из-за снижения ставки — возврата спроса на импорт, новых и действующих санкций, которые будут влиять на цепочки поставок и экспорт.

Также, скорее всего, указ об обязательной продаже валютной выручки видоизменят. Официально он кончается 16 апреля, но, думаю, его продлят с изменениями.

В таком случае экономические факторы продиктуют плавное ослабление валюты, что дополнительно поддержит стратегические нужды бюджета. К концу года можем увидеть 95-98 рублей за доллар и выше, с продолжением тенденции в следующем году.