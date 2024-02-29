Деньги 29 февраля 2024, 10:36 Белоусов указал на эффективность мер по обязательной продаже валютной выручки Белоусов: обязательная продажа валютной выручки показала эффективность РИА «Новости»

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Меры по обязательной продаже валютной выручки показали свою эффективность. Об этом заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов. Его процитировало РИА «Новости».

Белоусов провел встречу с представителями Российского союза промышленников и предпринимателей и другого бизнеса. Они обсудили процесс реализации механизма продажи валютной выручки.

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«Наша задача — обеспечить фондирование импорта. Введенные меры по обязательной продаже крупнейшими экспортерами валютной выручки показали свою эффективность», — подчеркнул первый вице-премьер.

Во время совещания представители бизнеса поделились своим опытом применения мер. Белоусов подчеркнул, что все озвученный на встрече вопросы правительство возьмет в проработку.

В начале февраля Минфин сообщил, что вернется к покупкам валюты и золота по бюджетному правилу. До 6 марта на эти цели министерство будет выделять 3,7 миллиарда рублей в день.