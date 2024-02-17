Деньги 17 февраля 2024, 14:38 Борьба с инфляцией. На что повлияла ставка ЦБ? Экономист Кульбака: снижения ключевой ставки ЦБ в ближайшем будущем не будет РИА «Новости»

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Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых на первом заседании в 2024 году. Свои решением ЦБ прервал полугодичный цикл регулярного повышения этого показателя. Как это решение повлияет на цены, курс валют и процентные ставки по кредитам — в материале «360».

Повышение ключевой ставки началось в июле и достигло 16% в декабре. До начала взлета этот показатель на протяжении 10 месяцев держался на уровне в 7,5%, но на фоне роста инфляции регулятор приступил к ужесточению денежно-кредитной политики.

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Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров заявила, что решение о сохранении ключевой ставки в 16% приняли после замедления роста цен.

По данным Центробанка, средний рост цен за декабрь — январь снизился до 6,6%, что почти в два раза ниже, если сравнивать с осенними месяцами, когда стоимость товаров и услуг взлетела на 11,5%.

«Темпы роста цен начали замедляться. Вместе с тем определенность относительно скорости, с которой будут развиваться дезинфляционные процессы, сохраняется. Поэтому для устойчивого возвращения инфляции к цели нам потребуется поддерживать жесткие денежно-кредитные условия продолжительное время», — объяснила Набиуллина.

Последний целевой прогноз годового уровня инфляции от Центробанка на 2024 год составил 4-4,5% годовых. По данным на 12 февраля, индекс находится на уровне 7,4%, оставаясь под влиянием инфляционного эффекта прошлого года.

РИА «Новости»

О том, что ужесточение денежно-кредитной политики оказало эффект, отметила и глава регулятора. Набиуллина пояснила, что россияне стали сберегать больше денег, а кредитная активность начала охлаждаться.

Она добавила, что большая часть членов совета директоров Банка России считает, что снижение ключевой ставки начнется во второй половине 2024 года.

«Пространство для снижения ставки действительно есть. Оно, на наш взгляд, будет происходить постепенно и плавно», — заявила Набиуллина, добавив, что все зависит от дальнейших прогнозов по инфляции, за которой регулятор внимательно следит.

Прогноз о снижении ключевой ставки сделал президент России Владимир Путин. Он объяснил, что ужесточение денежно-кредитной политики Центробанка — временная мера для борьбы с инфляцией. По его словам, ситуация стабилизируется в самое ближайшее время.

Главный инструмент Центробанка

Инфляция на рынке растет за счет огромного количества факторов, и задача Центробанка — вести с ней борьбу, используя в качестве инструмента ключевую ставку.

Если цены начнут расти медленнее или даже пойдут вниз, то регулятор приступит к снижению ставки, но пока о таком говорить не приходится. Об этом в комментарии «360» заявил экономист и аналитик Николай Кульбака.

Комментируя ситуацию со снижением инфляции, которую привел Центробанк, он пояснил, что все пока находится в пределах годового колебания, поэтому понижение ключевой ставки в ближайшее время не произойдет.

Дезинфляция, или дефляция, — это процесс снижения цен, о котором говорить пока рано. Мы находимся в экономическом режиме, который пока не дает такой возможности. У нас растут бюджетные расходы и увеличиваются налоги — все это приводит к повышению инфляции. Действия Центрального банка эту ситуацию нейтрализуют. Николай Кульбака экономист и аналитик

Собеседник «360» добавил, что если бы не повышение ключевой ставки, то инфляция в России оказалась бы на порядки выше.

Кульбака подчеркнул, что в своем последнем прогнозе регулятор не увидел существенного изменения динамики на рынке в ближайшее время. Именно с этим связано решение о сохранении ключевой ставки без изменений.