Деньги 26 февраля 2024, 07:54 Силуанов оценил курс российского рубля Силуанов: курс рубля находится на уровне около прогноза правительства Freepik

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Глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что текущий курс рубля находится на уровне, который прогнозировали в правительстве. Об этом он рассказал в интервью РИА «Новости».

«Мы в прогнозе макроэкономического развития ожидали 90 рублей за доллар, сейчас около этой величины наблюдаем курс», — пояснил руководитель финансового ведомства.

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Таким образом он прокомментировал вопрос о том, приемлем ли курс рубля для федерального бюджета. По данным Центробанка на 23 февраля, курс рубля к доллару США составил 92,75 рубля.

Согласно прогнозу Минэкономразвития, в текущем году среднее значение курса доллара будет варьироваться в пределах 90 рублей, в последующие два года — 91, 92 рубля. Учитывая эти показатели, российские власти выстраивают финансовую политику.

Ранее экономист Владимир Гурьев заявил, что рубль должен укрепиться к доллару.