Транспорт 27 февраля 2024, 21:55 Российскому бензину закроют границы. Мера не даст взлететь ценам на заправках Аналитик Юшков: запрет экспорта бензина сдержит розничные цены на АЗС летом РИА «Новости»

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Правительство России подтвердило введение временного запрета на экспорт бензина с 1 марта на полгода. Ограничения не коснется поставок в страны ЕАЭС, Южную Осетию, Абхазию, Узбекистан и Монголию. Также за нефтяниками сохранили право продавать дизель на внешних рынках при условии увеличения поставок на биржу до 16% общего объема. Даже в таких условиях мера сдержит цены на заправках во время туристического сезона и не даст повториться дефициту топлива в разгар уборочной кампании 2023 года.

Своевременный инструмент

Ожидать снижения стоимости бензина на заправках из-за ограничения экспорта не стоит. На конечную цену влияет много сезонных факторов, но сам запрет на экспорт станет действенным механизмом по удержанию стоимости. Об этом «360» заявила эксперт топливного рынка Анастасия Бунина.

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Она отметила, что сам срок запрета на отправку бензина за границу правительство выбрало правильно. Начиная с марта, спрос на автомобильное топливо начинает расти и приходит к пику в сентябре.

«Это связано с выездом многих россиян на своем транспорте в отпуска. В это же время многие нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) уходят на профилактическую работу. Поэтому ограничение экспорта — это своевременный инструмент, который насытит рынок и удержит цены», — заявила она.

По оценке Буниной, сильнее всего запрет экспорта российского бензина скажется на странах Евросоюза, где на АЗС уже начался рост цен и перебои с поставками топлива. Главным фактором стала остановка американских НПЗ. Но ограничение поставок бензина из России окажет дополнительное негативное влияние.

Svetlana Vozmilova

Хрупкий баланс

Сохранение для российских нефтяников возможности экспорта дизельного топлива связано с тем, что объемы его производства намного превышают потребности внутри страны. До половины всего произведенного горючего уходило на внешние рынки. С бензином ситуация намного сложнее. Об этом в комментарии «360» заявил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Он пояснил, что доля экспортного бензина от общего объема производимого в России составляла всего 10%. Все остальное использовали внутри страны. И без того небольшой объем перепроизводства сократился еще сильнее после поломки оборудования на нижегородском НПЗ компании «Лукойл».

«Завод сейчас не выпускает бензин в том объеме, как раньше, а фактически находится на ремонте, а на него приходились те самые 10% от общероссийского показателя. Это один из крупнейших НПЗ России», — объяснил эксперт.

По его оценке сейчас общий объем производства бензина имеет небольшой избыток, который сохранится до наступления автомобильного сезона. Поэтому самое время начать экономить и отправлять топливо в хранилища.

Сезон начнется в конце апреля — начале мая, и объем потребления бензина значительно вырастет. Поэтому баланс потребления станет хрупким. Мы максимально приблизимся к черте, когда потребляем столько, сколько производим. Поэтому любая экспортная партия приведет к дефициту на внутреннем рынке, а значит, росту цен на бирже и в рознице. Игорь Юшков аналитик

Он добавил, что нефтяники не особо потеряют в деньгах за счет сохранения экспорта на дизельное топливо. Цена на внешнем и внутреннем рынках практически одинаковая. Кроме того, сохранился демпфирующий механизм, вмешательство в который в прошлом году привело к топливному кризису.

Vladimir Baranov / Global Look Press

Игра на опережение

Юшков напомнил, что к осеннему кризису с топливом привело решение правительства о двукратном сокращении выплат по демпферному механизму, который покрывал разницу между экспортной ценой на топливо и установленной стоимостью внутри страны. В таких условиях нефтяники повысили цены на заправках до уровня, который они недополучили из бюджета.

После того, как на высокие цены и нехватку топлива пожаловались аграрии в разгар уборочной кампании, правительство вернуло демпферный механизм обратно и ввело запрет на экспорт.

«Во время осеннего кризиса с топливом президент Владимир Путин жестко раскритиковал правительство за несвоевременные шаги. Теперь чиновники сыграли на опережение и сделали все, чтобы эта ситуация не повторилась», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что в ближайшие два месяца все излишки бензина необходимо направлять в хранилища, чтобы пустить их в оборот летом, когда спрос значительно увеличится.

По его словам, россияне значительно стали чаще ездить на морские курорты на собственном транспорте из-за закрытых аэропортов. И число таких внутренних туристов растет каждый год. Поэтому пик потребления бензина придется на лето.

Vladimir Baranov / Global Look Press

Юшков подчеркнул, что в для сельхозтехники в основном используют дизельное топливо, которого в стране достаточно. Но все упирается в логистику. Горючее просто не успевают привезти во время.

Особенно это актуально во время туристического сезона, когда на железных дорогах не остается мест для грузовых составов, следующих на юг, где находятся основные хозяйства.

«Хорошо бы здесь тоже создать запас на топливных базах, чтобы к моменту начала полевых работ, на время курортного сезона и сбора урожая дизеля было достаточно», — предложил он.

Оценивая ситуацию с розничными ценами на бензин эксперт заявил, что их рост продолжится, но сохранится на уровне инфляции. Запрет на экспорт не даст нефтяникам задрать стоимость и позволит избежать повторения кризиса осени 2023 года.