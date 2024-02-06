Деньги 06 февраля 2024, 15:10 Аналитик Антонов назвал отметку в 95 рублей за доллар пределом ослабления курса рубля в 2024 году

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Курс российского рубля не упадет ниже отметки в 95 рублей за доллар в 2024 году. Такими прогнозами поделился финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с «Газетой.ru».

По словам специалиста, такие значения возможны во втором квартале года на фоне роста дефицита бюджета, снижения ключевой ставки и цен на нефть. Сдерживать курс рубля будут налоговый период в конце месяца и продажи экспортеров, сообщило Utro.ru.

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«ЦБ будет предпринимать меры по стабилизации курса рубля, чтобы не дать вновь начать расти инфляции», — отметил Антонов.