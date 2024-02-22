Деньги 22 февраля 2024, 13:13 Курс доллара превысил 93 рубля впервые за пару недель Мосбиржа: курс доллара превысил 93 рубля впервые с 9 февраля РИА «Новости»

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Курс доллара к рублю на Мосбирже увеличился на 49 копеек, или 0,53%, и достиг 93,04 впервые с 9 февраля. Курс евро к рублю вырос на 63 копейки (0,63%) и достиг 100,625.

Девятого февраля курс доллара подскочил до 93,53 рубля. А до этого валюта торговалась выше 93 рублей еще 7 декабря, отметил РБК.

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Кстати, 16 февраля руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман как раз прогнозировал журналистам рост курса доллара на следующей неделе до 93 рублей. Он предположил, что курс евро при этом будет колебаться от 97 до 100 рублей. Аналитик подчеркнул, что показатели будут зависеть от решения Центробанка по ключевой ставке.

В тот же день Банк России объявил о сохранении ключевой ставки на уровне 16% годовых по решению совета директоров. В пресс-службе ЦБ уточнили, что инфляционное давление хотя сократилось в сравнении с осенью 2023 года, все же остается высоким.