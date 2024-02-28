Эксклюзив 28 февраля 2024, 14:35 Останется на своем уровне. Какое будущее ждет ключевую ставку и кредиты Экономист Кульбака: ключевая ставка ЦБ не изменится, кредитов будет меньше РИА «Новости»

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В нынешней ситуации в российской экономике у Центрального банка нет серьезных оснований поднимать ключевую ставку из-за отсутствия роста инфляции, несмотря на точку зрения некоторых членов совета директоров регулятора. На это «360» указал экономист Николай Кульбака.

Во вторник на сайте регулятора появилось резюме обсуждения ключевой ставки. Участники заседания совета директоров Банка России не исключили дальнейшего роста ставок по кредитам на фоне ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ.

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«Основная вещь, которая может вызвать повышение ключевой ставки, — рост инфляции. Главная цель изменения последней — борьба с инфляцией. Если она будет расти, то ЦБ повысит ставку. Если нет — снизится или останется на прежнем уровне. Сейчас не вижу сильного увеличения или снижения инфляции. Поэтому мой прогноз: ставка останется на своем уровне», — сказал собеседник «360».

Кульбака отметил, что денежно-кредитная политика регулятора заключается в том, чтобы регулировать объем денежной массы в экономике страны.

«Если процентная ставка повышается, то кредитов выдают меньше, значит, денежная масса растет меньше. Около 80% денег в экономике у нас являются кредитными», — добавил экономист.

Негативный сценарий

Политику Центробанка раскритиковал его коллега Александр Дудчак. В беседе с «360» экономист заявил, что происходящее с ключевой ставкой невозможно объяснить здравым смыслом.

«Интересами государства и ВПК обосновать нельзя. Ладно, ВПК в прошлом году дал рост ВВП благодаря действиям правительства, которые используют свои возможности и рычаги. Благодаря им и обеспечили рост», — сказал он.

Дудчак допустил, что из-за действий регулятора в 2024 году роста экономики в России не будет. Он также обвинил ЦБ в намерении «превратить российский рынок в кладбище» и в уничтожении спроса.

«Когда у человека нет денег — и цены то не растут. Такая ключевая ставка — запретительная для инвестиций», — заключил эксперт.

На прошлой неделе Центробанк принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых. Президент России Владимир Путин называл эту меру временной.