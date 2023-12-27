Эксклюзив 27 декабря 2023, 11:19 «Не ошибка, а образ жизни». Против Ивлеевой призвали возбудить уголовное дело Депутат Драпеко: Ивлееву надо призвать к ответу за скандальную вечеринку Bulkin Sergey/news.ru/globallookpress

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Блогера Анастасию Ивлееву нужно привлечь к уголовной ответственности за продажу билетов на «голую» вечеринку. Прощать ее не стоит, поскольку она не раскаялась, а просто испугалась потерять доходы, заявила «360» депутат Госдумы VII созыва Елена Драпеко.

«Я думаю, ее надо призвать к ответу. Это не раскаяние, а страх потерять свои доходы. <…> То, что Ивлеева продавала билеты на „голую“ вечеринку, зарабатывала на разрушении общественной нравственности, на мой взгляд, уголовно наказуемо», — отметила она.

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По словам парламентария, попытки блогера и звезд, участвовавших в скандальной вечеринке, загладить вину ничего не дадут — они «должны просто иначе жить».

«Это не ошибка, это образ жизни. Для них это норма, а для нас это никогда не было нормой, но сегодня, в условиях, в которые попала страна, это абсолютно нестерпимо. <…> А вип-гости, которые засветились <…> с ними просто не надо иметь дело порядочным людям», — резюмировала Драпеко.

Она добавила, что стоит «надрать уши продюсерам» певца Филиппа Киркорова за то, что они пустили его на такое мероприятие. По поводу телеведущей Ксении Собчак депутат заметила, что «все и так знали, кто она и что».

Анастасия Ивлеева уже попросила прощения за «голую» вечеринку. Перед этим обращения к зрителям записали участвовавшие в ней Ксения Собчак, а также Лолита, Филипп Киркоров, Дима Билан. Однако это не помогло: Киркорова вырезали из праздничных эфиров, отменяются концерты Лолиты, а к Ивлеевой подали коллективный иск о компенсации морального вреда на миллиард долларов. Рэпера Vacio оштрафовали и арестовали на 15 суток.

Московский суд усмотрел в организации вечеринки ЛГБТ-пропаганду*.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.