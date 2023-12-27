Знаменитости 27 декабря 2023, 08:33 Ивлеева попросила прощения за «голую вечеринку» в 20-минутном ролике Блогерша Ивлеева записала ролик с извинениями за скандальную вечеринку РИА «Новости»

Читать 360tv в

Блогер Анастасия Ивлеева извинилась за скандальную «голую» вечеринку в клубе «Мутабор» и записала 20-минутное обращение. Видеозапись она опубликовала в Instagram*.

Ивлеева назвала мероприятие неприемлемым и призналась, что потеряла связь с реальностью, когда решила организовать эту вечеринку.

Реклама

«В ваших глазах я выгляжу человеком, слетевшим с катушек, который потерял связь с реальностью. И как будто бы между нами нет ничего общего», — рассказала бывшая телеведущая.

Она попросила прощения у российских артистов, выступления которых после скандала начали убирать из новогоднего эфира. По словам Ивлеевой, она «оказалась на самом дне».

«Мне больно осознавать, что все попали под общую гребенку — происходят отмены, расторжения», — отметила блогерша.

Ранее Ивлеева провела вечеринку, на которую звезды пришли в откровенных костюмах. За мероприятие уже извинились журналистка Ксения Собчак, певица Лолита и артист Филипп Киркоров. После нашумевшей вечеринки с Ивлеевой перестали сотрудничать МТС и банк «Тинькофф».

* Instagram — соцсеть принадлежит признанной в России экстремистской организации Meta и запрещена.