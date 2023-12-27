Знаменитости 27 декабря 2023, 10:18 Коллективный иск к Ивлеевой зарегистрировали в суде Хамовнический суд Москвы принял иск на 1 млрд рублей к Ивлеевой Bulkin Sergey/news.ru/globallookpress

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Группа из 22 человек подала коллективный иск о компенсации морального вреда за вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой в Москве. Они потребовали один миллиард рублей, сообщило РИА «Новости».

Коллективный иск зарегистрировал Хамовнический суд Москвы. Представитель суда заявил, что его подали 22 человека. Они потребовали компенсировать моральный вред от «голой» вечеринки одним миллиардом рублей. В роли ответчика выступит организатор праздника Анастасия Ивлеева.

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Наказать участников вечеринки в клубе «Мутабор» предлагал актер и каскадер Александр Иншаков. Он заявлял, что знаменитостей нужно «поставить на место», взыскать миллиард рублей и направить эти деньги на помощь военнослужащим.

Вечеринка в откровенных нарядах прошла в ночь на 21 декабря. Звездных участников вырезали из новогодних шоу на телевидении, отменили некоторые концерты, пригрозили расторжением рекламных контрактов. Сама Анастасия Ивлеева извинилась за скандальное мероприятие и пообещала потратить заработанные продажей билетов деньги на благотворительность.