Знаменитости 27 декабря 2023, 06:19 Глупая случайность. Спустя несколько дней после скандала Собчак извинилась за «голую» вечеринку Ивлеевой Журналистка Собчак извинилась за внешний вид на вечеринке блогера Ивлеевой Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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Участники «голой» вечеринки в Москве не хотели никого обидеть своим внешним видом. Журналистка Ксения Собчак извинилась перед теми, кого задел специфический дресс-код и сам праздник. Она опубликовала обращение в своем Telegram-канале.

«Могу сказать вам за себя, друзья мои, я точно не хотела никого обидеть или оскорбить, если кого-то задел мой внешний вид, я за это извиняюсь», — сказала она.

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Ксения Собчак напомнила, что осталась работать в России и продолжила любить свою страну. Она заявила, что не хотела бы из-за «глупой случайности» вызывать чувство злости и ненависти у людей. Журналистка сказала, что все эти дни поддерживала организатора праздника, блогера Анастасию Ивлееву, так как знала, каково быть объектом травли.

Вечеринка в московском клубе «Мутабор» прошла неделю назад, в ночь на 21 декабря. Гости надели одежду, едва прикрывшую тело, и заплатили большие суммы на вход, это спровоцировало скандал. Общественники пожаловались правоохранителям, а выступления некоторых знаменитых участников отменили. Ксения Собчак допустила, что вечеринка оказалась неудачной, но заступилась за гостей.