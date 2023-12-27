Знаменитости 27 декабря 2023, 09:08 Московский суд счел «голую» вечеринку Ивлеевой пропагандой ЛГБТ Лефортовский суд назвал скандальную вечеринку в «Мутаборе» пропагандой ЛГБТ РИА «Новости»

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Вечеринка в ночном клубе «Мутабор» пропагандировала нетрадиционные сексуальные отношения. Об этом заявил Лефортовский суд Москвы в решении по делу рэпера Vacio (Николая Васильева), сообщило РИА «Новости».

На вечеринке, которую организовала блогер Анастасия Ивлеева, ввели «почти голый» дресс-код. Рэпер Vacio принял участие в мероприятии, после чего принес публичные извинения. Его обвинили в том, что он нарушал общественный порядок, нецензурно бранился и распространял в Telegram-каналах публикации с пропагандой ЛГБТ*.

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«Двадцать первого декабря гражданин участвовал в тематической вечеринке в ночном клубе „Мутабор“, направленной на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений», — отметили в суде.

Рэпера признали виновным по статьям «Мелкое хулиганство» и «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений». Суд назначил ему административный арест на 15 суток и штраф в 200 тысяч рублей.

«Голую» вечеринку посетили многие звезды российской эстрады. После скандала с блогершей Ивлеевой расторгли договоры МТС и банк «Тинькофф». За участие в мероприятии публично извинились певец Филипп Киркоров и журналистка Ксения Собчак. Некоторые артисты пожаловались, что их концерты стали отменять из-за скандальной вечеринки.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.