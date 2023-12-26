Знаменитости 26 декабря 2023, 17:22 «Оправдываться не по-мужски». Киркоров обратился к зрителям в связи с «голой» вечеринкой Певец Киркоров назвал оплошностью участие в вечеринке Ивлеевой Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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Певец Филипп Киркоров в видеообращении к поклонникам признал, что безответственно отнесся к вечеринке у блогера Анастасии Ивлеевой. Он назвал случившееся своей оплошностью и заверил, что заглянул на мероприятие «на пять минут».

«Оправдываться не очень по-мужски, поэтому отвечу всем и сразу. В жизни каждого человека бывают моменты, когда зашел не в ту дверь. <…> Я не собираюсь отрекаться, дистанцироваться или перекладывать ответственность на других», — подчеркнул Киркоров.

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Он отметил, что был не в курсе «характера событий», которые будут происходить на вечеринке, и, придя туда, почти сразу ушел. Певец добавил, что «в нынешнее трудное время» артист его масштаба не должен «так безответственно относиться» к участию в каких бы то ни было мероприятиях.

Филипп Киркоров признался в любви к своим зрителям, назвал Россию единственной страной, где он существует «как артист и как гражданин», и выразил надежду на то, что «оплошность» не станет причиной ограничения его творчества в РФ.

Ранее требование зрителей убрать ее из новогодних передач после участия в «голой» вечеринке прокомментировала Лолита.