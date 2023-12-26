26 декабря 2023, 12:17
«Наверное, справедливо». Лолита — о требовании зрителей убрать ее из новогодних передач
Певица Лолита назвала справедливым требование убрать ее из новогодних передач
Певица Лолита Милявская назвала справедливыми просьбы некоторых зрителей вырезать ее из новогодних передач после участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Видеообращение появилось в Telegram-канале Лолиты.
Она отметила, что шла на «арт-выставку, арт-объект» и поначалу «с иронией» отнеслась к тому, что кому-то это не понравилось.
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«А не понравилось это такому количеству людей! И письма, которые они справедливо, по их мнению, пишут, с просьбой запретить меня, вырезать из всех существующих новогодних передач… И наверное, справедливо. А я вообще привыкла брать на себя ответственность и разделять ее», — призналась певица.
Она пояснила, что к концу года у нее и коллег накопилась усталость, поэтому им и захотелось «оторваться».
Лолита призвала подписчиков «оставаться людьми» в любой ситуации и не желать никому дурного.
«Давайте попробуем как-то вместе, все-таки вместе, новогоднее настроение создать. Попробуем?» — обратилась она к фанатам.
Закрытая вечеринка в очень откровенных нарядах, состоявшаяся в московском клубе «Мутабор», обернулась скандалом. Певца Филиппа Киркорова за участие в ней предложили лишить звания народного артиста. Устроившей этот балаган Ивлеевой пришлось публично извиниться и пообещать направить на благотворительность средства, собранные с продажи билетов.
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Лолита Милявская
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