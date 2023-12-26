Знаменитости 26 декабря 2023, 12:17 «Наверное, справедливо». Лолита — о требовании зрителей убрать ее из новогодних передач Певица Лолита назвала справедливым требование убрать ее из новогодних передач Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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Певица Лолита Милявская назвала справедливыми просьбы некоторых зрителей вырезать ее из новогодних передач после участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Видеообращение появилось в Telegram-канале Лолиты.

Она отметила, что шла на «арт-выставку, арт-объект» и поначалу «с иронией» отнеслась к тому, что кому-то это не понравилось.

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«А не понравилось это такому количеству людей! И письма, которые они справедливо, по их мнению, пишут, с просьбой запретить меня, вырезать из всех существующих новогодних передач… И наверное, справедливо. А я вообще привыкла брать на себя ответственность и разделять ее», — призналась певица.

Она пояснила, что к концу года у нее и коллег накопилась усталость, поэтому им и захотелось «оторваться».

Лолита призвала подписчиков «оставаться людьми» в любой ситуации и не желать никому дурного.

«Давайте попробуем как-то вместе, все-таки вместе, новогоднее настроение создать. Попробуем?» — обратилась она к фанатам.

Закрытая вечеринка в очень откровенных нарядах, состоявшаяся в московском клубе «Мутабор», обернулась скандалом. Певца Филиппа Киркорова за участие в ней предложили лишить звания народного артиста. Устроившей этот балаган Ивлеевой пришлось публично извиниться и пообещать направить на благотворительность средства, собранные с продажи билетов.