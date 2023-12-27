Знаменитости 27 декабря 2023, 12:22 Массовое покаяние. Российские звезды одна за другой извинились за «голую» вечеринку Ивлеевой Юрист Комсолев назвал иск на миллиард рублей к Ивлеевой попыткой хайпа Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

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Звезды российского шоу-бизнеса, наблюдая волну народного возмущения, массово покаялись и объяснили свое участие в Naked party — мероприятии, организованном блогером и телеведущей Анастасией Ивлеевой. «Шабаш» аукнулся многим его участникам. Подробности — в материале «360».

С чего все началось

Закрытая вечеринка Ивлеевой состоялась в декабре в московском клубе «Мутабор». На мероприятии присутствовали такие знаменитости, как Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Дима Билан, Алена Водонаева и другие. Фото и видео с вечеринки вызвали большой общественный резонанс.

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Например, Роскомнадзор увидел в опубликованных материалах признаки «пропаганды ЛГБТ**». Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призвала объявить присутствовавшим на мероприятии звездам бойкот на государственном уровне. Представители общественной организации «Зов народа» обратились в Генпрокуратуру с просьбой проверить вечеринку и ее участников.

РИА «Новости»

Российские военнослужащие, находящиеся в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине, поддержали просьбу общественников в адрес прокуратуры о проверке «голой» вечеринки. Один из бойцов отметил, что пока солдаты лишаются жизней и получают ранения на поле боя, представители шоу-бизнеса развращают молодежь.

Один из гостей скандальной вечеринки поплатился арестом за свой скромный наряд в виде одного лишь носка. Речь идет о рэпере Vacio (настоящее имя Николай Васильев). Его оштрафовали на 200 тысяч рублей и арестовали на 15 суток.

Telegram-канал пресс-службы Московских судов общей юрисдикции

Советский и российский актер, продюсер сериала «Бригада» Александр Иншаков подал иск против организатора вечеринки Анастасии Ивлеевой. К нему присоединились деятели культуры, спорта и простые россияне.

Согласно заявлению, скандальная вечеринка причинила истцам существенные нравственные страдания. С телеведущей потребовали взыскать компенсацию морального вреда в размере одного миллиарда рублей и направить эти деньги в фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества», сообщили в пресс-службе Московских судов общей юрисдикции.

«Также запретить ответчику вести культурно-массовые мероприятия на территории России до вступления решения суда в законную силу», — указали истцы.

Массовое покаяние

Поток извинений звезд за «голую» вечеринку обрушился на публику во вторник вслед за покаяниями организатора — Ивлеевой. Несколько дней назад она обратилась к публике в соцсети Instagram*.

«Да, 100% это было крайне неуместно. Мне жаль, что это произошло и что это невозможно было контролировать. <…> Я за это приношу извинения перед всеми: перед обществом и перед своими гостями, которые стали невольно участниками всего происходящего в СМИ», — заявила блогер.

Стоит напомнить, что как только о вечеринке стало известно, и пошла волна возмущения, Ивлеева поприветствовала негативную реакцию общественности. В своем Telegram-канале она с удовольствием рассказала о минувшем веселье, которое люди назвали «бесовщиной». Однако позже телеведущая удалила аудиосообщение.

Больше комментариев, больше негодования на совершенно простые, красивые, понятные вещи! <…> Это было легендарно. Это было весело. Анастасия Ивлеева блогер

Лолита Милявская, которая сначала назвала народное возмущение «хейтом на ровном месте», записала видео, на котором объяснила, что шла на «арт-объект» и не ожидала такой реакции публики. Исполнительница назвала справедливым требование зрителей убрать ее из шоу-программ.

Дима Билан отметил, что «приглашение на выставку было из разряда обычных светских вечеров» и он «не мог знать заранее, что себе позволит надеть тот или иной». Певец также подчеркнул, что прекрасно понимает негодование бойцов в зоне СВО.

Филипп Киркоров тоже якобы не знал, куда идет. Непонятно, почему в таком случае Киркоров появился на вечеринке в наряде, соответствующем заранее объявленным требованиям организатора.

«В жизни каждого человека бывают моменты, когда зашел не в ту дверь. Да, я знал о мероприятии, получил приглашение, обещал прийти и пришел, но не знал о характере событий, которые будут происходить за этими дверьми, и ушел», — заявил артист.

Принося свои извинения, певец напомнил представителям власти и владельцам концертных площадок, что он — патриот, который не уехал за границу в трудное время. В заключение Киркоров выразил надежду, что его «оплошность» не приведет к ограничению концертной деятельности в России.

Ксения Собчак, которая сразу после вечеринки объясняла возмущенным людям, что это не их дело, неожиданно назвала мероприятие неуместным.

«Проснувшись и увидев фото в открытом доступе, я тоже посчитала демонстрацию вечеринки на весь мир неуместной», — заявила журналистка в своем Telegram-канале.

Интересная история

Ситуацию с «голой» вечеринкой Ивлеевой проанализировал правозащитник, судья в отставке, судебный юрист Владимир Комсолев. В беседе с «360» он отметил, что и сами участники вечеринки, и те, кто возмутился мероприятием, попытались «хайпануть».

«Очень интересная история по поводу этой вечеринки Ивлеевой. Я сначала проанализировал, когда они там хайп подняли, что вот, дескать, мы тут такую сделали вечеринку», — отметил эксперт.

Иск к блогеру на миллиард рублей юрист тоже назвал хайпом.

Некий персонаж обратился в суд. Когда-то он засветился, и, вероятно, его забыли, и сейчас он хотел бы себя отметить. Сумма в миллиард также хайповая. Таких расценок нет, не существует, не утверждены ни одним регламентом. Владимир Комсолев судебный юрист

Pxhere

Здесь важно понимать, кому участники вечеринки причинили моральный вред. Если говорить о неопределенном количестве лиц, то в таком случае речь идет о нарушении публичного пространства и интересов России. Это относится к прокурорскому реагированию.

«Если мы говорим конкретно про какого-то человека… Ну как ему на миллиард могли причинить ущерб? Конечно, это такое инфоповодище, на котором кто-то как раз и ловит ситуацию», — добавил Комсолев.

Он также напомнил, что вечеринка была закрытой, и непонятно, почему информацию о ней слили в Сеть. Специалист допустил, что таких мероприятий проходит немало. Звезд уже заставили публично покаяться, поэтому на хайпе, скорее всего, все и закончится, добавил он. Возможно, суд удовлетворит наказание в виде тысячи рублей, заключил эксперт.

* Instagram — соцсеть принадлежит признанной в России экстремистской организации Meta и запрещена.

**Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.