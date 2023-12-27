Знаменитости 27 декабря 2023, 09:17 Телеканалы полностью «отменили» Филиппа Киркорова «МК»: из-за «голой» вечеринки телеканалы объявили Филиппу Киркорову бойкот Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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Впервые за последние 30 лет певец Филипп Киркоров не появится в новогодних шоу. Российские телеканалы после скандала из-за «голой» вечеринки спешно вырезали его из праздничных эфиров, сообщил «Московский комсомолец».

Программы с участием артиста сняли в ноябре, задолго до скандального мероприятия. Филипп Киркоров участвовал в ежегодном «Голубом огоньке», финальном выпуске шоу «Маска» и ремейке фильма «Иван Васильевич меняет профессию». По информации издания, сцены с его участием вырежут, а фильм частично переснимут.

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Так же поступят с певицей Лолитой Милявской и блогером Анастасией Ивлеевой. Первая пришла в клуб как гость, вторая организовала мероприятие. Обе знаменитости принесли извинения.

Филипп Киркоров заявлял, что не станет оправдываться за участие в «голой» вечеринке. Он сказал, что почти сразу ушел с нее. Премьеру фильма «Иван Васильевич меняет все» отложили по техническим причинам. Певец исполнил в нем одну из главных ролей — Петра I.