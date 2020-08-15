Коронавирус в России и в мире. Главное на 15 августа

Число зараженных в мире перевалило за 21 миллион. Погибли от коронавирусной инфекции 761 983 пациента. Массовую вакцинацию в России планируют начать в конце года, а в Испании запретили курить без социальной дистанции. Главные новости о коронавирусе — в материале «360».

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В России

Количество выявленных случаев в России достигло отметки в 912 823 человека. За последние сутки зарегистрировано 5 065 новых заражений. Всего с начала эпидемии погибли от инфекции 15 498 пациентов, согласно данным стопкоронавирус.рф.

Массовая вакцинация в стране начнется в конце текущего года или начале следующего. В ближайшее время прививки будут делать людям, находящимся в группе риска — медикам и пожилым.

В Подмосковье медицинские работники смогут бесплатно посещать любые государственные музеи до конца года. Воспользоваться льготой могут не только местные врачи, но и медики со всех уголков страны.

В Томской области смягчили ограничения, введенные из-за коронавируса. Рестораны, кафе, бары и другие заведения общепита, после согласования с властями.

В мире

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что российская вакцина сработает. При этом он не упустил возможность заявить, что и американские ученые значительно продвинулись в разработке препарата.

В Испании в регионе Галисия власти запретили курить местным жителям на улице без соблюдения социальной дистанции. Чиновники беспокоятся о том, что жители заразятся коронавирусной инфекцией.

На Украине зафиксирован новый рекорд по числу зараженных. За прошедшие сутки в стране зафиксировали 1732 новых случая. Общее число инфицированных выросло до 87 872 пациента.

Вьетнам приобретет партию российской вакцины от коронавируса. В то же время страна продолжит разрабатывать свой собственный препарат.

Япония временно приостановила поездки между городами Японии и Курильских островов. Причиной стало распространение коронавируса.