Минздрав Украины сообщил о рекордном числе случаев заражения COVID-19

Министерство здравоохранения Украины сообщило о 1732 новых случаях заражения коронавирусной инфекцей, которые были зарегистрированы в стране за последние сутки.

Уточняется, что эта цифра является самым большим показателем за все время пандемии. В целом число заражений выросло до 87 872 на утро пятницы, 14 августа, пишет сайт «Свободная пресса».

Самое большое число пациентов с СОVID-19 в Киеве и Киевской области — 14 589. Также антирекордсменами стали Львовская (11 658), Ровенская (7326), Черновецкая (7264) и Закарпатская (6080) области. Всего от коронавируса скончались 2011 жителей страны.