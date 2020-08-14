До конца года приостановлены безвизовые поездки между городами Японии и Курильских островов. Причиной стало распространение коронавируса.

Всего до 2021 года было запланировано еще девять безвизовых поездок между странами, передает агентство Kyodo. Ранее правительство Японии уже перенесло старт этой программы с мая на неопределенный срок.

Программа безвизовых обменов действует с 1992 года. С этого времени Японию посетили более восьми тысяч жителей Курильских островов, а южную часть Курил — порядка 18 тысяч японцев. Программу ежегодно согласовывают представители обеих стран. Традиционно безвизовые поездки проходят с мая по октябрь.

Ранее появилась информация о молодом человеке, который повторил фотографию своего деда на фоне императорского дворца в Японии спустя 73 года. Он нашел фото в семейном архиве и решил сделать такое же, но уже современное. Дедушка парня работал в императорском дворце врачом во время Второй Мировой войны. Молодой человек сфотографировался в той же позе и на том же фоне, что его родственник, и опубликовал снимок в социальных сетях. Пользователи были крайне удивлены тем, как мало изменилась местность вокруг императорского дворца.