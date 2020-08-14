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    14 августа 2020, 20:37

    Медики смогут бесплатно ходить в государственные музеи Подмосковья до конца года

    Анастасия Максимовских , Андрей Зуев

    Министерство культуры Московской области проводит акцию «Музеи — медикам». В ее рамках медицинские работники из разных уголков страны могут бесплатно посещать любые государственные музеи Подмосковья до конца года. Можно будет свободно проходить на территорию музеев, посещать временные выставки, рассказала министр культуры региона Елена Харламова.
    Медики смогут бесплатно ходить в государственные музеи Подмосковья до конца года

    Приглашаем медицинских работников Московской области и из других регионов страны до конца года посетить государственные музеи Подмосковья. Они смогут бесплатно проходить на территорию музеев, посещать экспозиции и временные выставки музея. Пусть медицинские работники отдохнут и отвлекутся от своей работы, от психологической и физической нагрузки. Пусть походы в музей будут для них знаком нашей благодарности и уважения

    Елена Харламоваминистр культуры Московской области.

    «„Профессия врача — это подвиг, она требует самоотвержения, чистоты души и чистоты помыслов“, — писал Антон Павлович Чехов. Теперь мы по-особому понимаем смысл этих слов, когда врачи совершают свой профессиональный подвиг во время инфекции коронавируса. Благодарю наших докторов за их труд, мужество и талант, ведь среди заболевших были и наши коллеги, которым врачи спасли жизнь», — сказала министр культуры Московской области Елена Харламова.

    Медики смогут бесплатно ходить в государственные музеи Подмосковья до конца года | Изображение 1

    Она добавила, что команда регионального Минкультуры докторам в самый разгар эпидемии: волонтеры развозили продукты для врачей и пациентов, в День медицинского работника артисты и музыканты провели камерные концерты для врачей перед окнами стационаров. По инициативе ведомства народный артист СССР Юрий Башмет провел два благотворительных концерта для врачей в дни открытия и закрытия Фестиваля искусств имени П. И. Чайковского в Клину.

    «Мы будем поддерживать врачей Московской области и дальше. 17 сентября Московский губернский театр под руководством народного артиста России Сергея Безрукова открывает сезон благотворительным спектаклем для врачей „Энергичные люди“», — сообщила министр.

    Медики смогут бесплатно ходить в государственные музеи Подмосковья до конца года | Изображение 2

    Бесплатные билеты на разовое посещение государственного музея доступны непосредственно перед посещением в кассах музея по документу, подтверждающему осуществление трудовой деятельности в медицинском учреждении (справка с места работы, удостоверение). Спутникам медицинских работников необходимо будет приобрести билеты. При желании участники акции могут приобрести билеты на экскурсии за отдельную плату.

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