Медики смогут бесплатно ходить в государственные музеи Подмосковья до конца года

Приглашаем медицинских работников Московской области и из других регионов страны до конца года посетить государственные музеи Подмосковья. Они смогут бесплатно проходить на территорию музеев, посещать экспозиции и временные выставки музея. Пусть медицинские работники отдохнут и отвлекутся от своей работы, от психологической и физической нагрузки. Пусть походы в музей будут для них знаком нашей благодарности и уважения Елена Харламова министр культуры Московской области.

«„Профессия врача — это подвиг, она требует самоотвержения, чистоты души и чистоты помыслов“, — писал Антон Павлович Чехов. Теперь мы по-особому понимаем смысл этих слов, когда врачи совершают свой профессиональный подвиг во время инфекции коронавируса. Благодарю наших докторов за их труд, мужество и талант, ведь среди заболевших были и наши коллеги, которым врачи спасли жизнь», — сказала министр культуры Московской области Елена Харламова.

Она добавила, что команда регионального Минкультуры докторам в самый разгар эпидемии: волонтеры развозили продукты для врачей и пациентов, в День медицинского работника артисты и музыканты провели камерные концерты для врачей перед окнами стационаров. По инициативе ведомства народный артист СССР Юрий Башмет провел два благотворительных концерта для врачей в дни открытия и закрытия Фестиваля искусств имени П. И. Чайковского в Клину.

«Мы будем поддерживать врачей Московской области и дальше. 17 сентября Московский губернский театр под руководством народного артиста России Сергея Безрукова открывает сезон благотворительным спектаклем для врачей „Энергичные люди“», — сообщила министр.

Бесплатные билеты на разовое посещение государственного музея доступны непосредственно перед посещением в кассах музея по документу, подтверждающему осуществление трудовой деятельности в медицинском учреждении (справка с места работы, удостоверение). Спутникам медицинских работников необходимо будет приобрести билеты. При желании участники акции могут приобрести билеты на экскурсии за отдельную плату.