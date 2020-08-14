Число заражений коронавирусом в России превысило 910 тысяч

Оперативный штаб сообщил о 5065 новых случаях коронавируса в России. Таким образом общее число заражений превысило 910 тысяч и составило 912 823.

Коронавирус подтвердился у 688 человек в Москве, 159 — в Санкт-Петербурге, 156 — в Подмосковье. Также в пятерку регионов по числу новых заболевших вошли Свердловская область (+154) и Ставропольский край (+130).

За все время эпидемии от вируса вылечились 722 964 россиян, его жертвами стали 15 498 больных. За сутки выписаны 6568 пациентов, скончались 114 человек.

В Подмосковье по состоянию на 14 августа провели 1 605 777 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. Это касается, в частности, людей, которые приехали из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Об этом сообщил Роспотребнадзор Московской области.

Массовая вакцинация от COVID-19 должна начаться в конце этого года или в начале следующего. Об этом заявил директор центра ими Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. В первую очередь прививку будут делать людям из группы риска.

Россия первая в мире зарегистрировала препарат от коронавируса. Он получил название «Спутник V». Известно, что РФ будет продавать другим странам не саму вакцину, а технологию ее производства. В России препарат начнут изготавливать уже в ближайшее две недели.

Представители Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали о странах СНГ, куда россияне, возможно, смогут летать с 1 сентября. Это Армения, Казахстан, Таджикистан, и Киргизия.