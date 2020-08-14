Жителям Галисии запретили курить на улице без соблюдения дистанции

Уточняется, что запрет уже вступил в силу. Как отметил глава администрации Галисии Альберто Нуньес Фейхоо, такие меры были приняты после встречи с медиуами и учеными. Нововведение распространяется на террасы ресторанов и кафе, пишет сайт «МИР 24».

Власти считают, что при выдыхании дыма курильщиками в воздух попадают капельки слюны, которые могут содержать вирус.