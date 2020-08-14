Жителям Галисии запретили курить на улице без соблюдения дистанции
Власти региона Испании Галисия запретили курить местным жителям на улице без соблюдения социальной дистанции по причине опасности заражения коронавирусом. Об этом сообщило агентство EFE.
Уточняется, что запрет уже вступил в силу. Как отметил глава администрации Галисии Альберто Нуньес Фейхоо, такие меры были приняты после встречи с медиуами и учеными. Нововведение распространяется на террасы ресторанов и кафе, пишет сайт «МИР 24».
Власти считают, что при выдыхании дыма курильщиками в воздух попадают капельки слюны, которые могут содержать вирус.