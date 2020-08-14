Трамп прокомментировал создание вакцины от COVID-19 в России

Президент США Дональд Трамп, узнав о создании в России противокоронавирусной вакцины, выразил надежду, что она сработает. Он добавил, что американские ученые также значительно продвинулись в этом вопросе.

Как сообщило РИА «Новости», об этом глава государства заявил на пресс-конференции для журналистов.

«Мы не слишком много об этом знаем. Мы надеемся, что она работает. Мы действительно надеемся. Они убрали некоторые исследования. Мы считаем, что это очень важно — пройти через процесс», — заявил Трамп.

Вакцину против коронавирусной инфекции Россия первой в мире зарегистрировала 11 августа. Препарат был разработан специалистами центра имени Гамалеи. Заявки на ее покупку уже подали 24 страны. На Западе некоторые специалисты критически отнеслись к информации о появлении вакцины.

Британское издание в ответ на сомнения в действенности российского препарата отметило, что нельзя отказываться от возможности, которую предоставляют ученые России.