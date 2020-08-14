Вьетнам закупит российскую вакцину от коронавируса

Министерство здравоохранения Вьетнама закупит партию вакцины от коронавируса, разработанной российскими учеными. При этом они собираются разрабатывать и свой препарат.

«В то же время Вьетнам продолжит разрабатывать собственную вакцину от COVID-19», — сообщает «Газета.ru» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Ранее стало известно, что уже 17 августа российские ученые подадут материалы исследований вакцины от коронавируса для публикации в одном из международных научных журналов. Среди претендентов есть и американские издания. Отмечается, что журналы сами выступили инициаторами публикации.

Кроме того, представители НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, где разработали препарат, рассказали, что массовая вакцинация населения России может начаться уже в конце текущего года или в начале следующего.

Президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса 11 августа. Первые прививки получат люди из зоны риска, а также врачи и учителя. Вакцину назвали «Спутник V». Первые партии препарата выпустят в ближайшие две недели.