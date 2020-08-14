Кафе, рестораны и фуд-корты возобновят работу в Томской области
Власти Томской области смягчили ограничения, введенные по причине пандемии коронавируса, и разрешили возобновить работу в залах общественного питания Томска и Северска после согласования с властями, пишет «Парламентская газета».
«Рестораны, кафе, бары и другие заведения общепита в Томске и Северске могут начать работать после подачи соответствующего уведомления на сайт работа.томск.рф и при условии выполнения установленных оперативным штабом требований», — говорится в соответствующем документе.
Уточняется, что распоряжение позволяет кафе и ресторанам после согласования открыть летние веранды во всех районах региона. Вместе с тем работникам нужно будет измерять температуру тела клиентов. Режим работы залов ограничат до 23:00 часов. Помимо прочего, за один стол можно будет садиться только двум людям либо семье из четырех человек.