Западные страны начинают постепенно уставать поддерживать Украину, понимая, какой ворох проблем появился у них самих из-за антироссийских санкций. Российская Федерация начала диктовать собственные условия на мировой арене. Определяющим временем для спецоперации на Украине может стать зимний период, когда Европа столкнется с сильным дефицитом энергоресурсов, сообщил специалист по межнациональным конфликтам, политолог Евгений Михайлов.

Далее — прямая речь собеседника «360».

Согласен с мнением американской газеты Thе New York Times о том, что западные страны уже устают от регулярной помощи Украине. Сомневаюсь, что их возможности находятся на исходе. У них просто накопилась усталость от проблем, которые появляются неожиданно для них самих.

Источник фото: РИА «Новости»

Санкции обернулись против Запада, население начинает поддавливать правительство к возможной договоренности с Россией о прекращении взаимных претензий, прекращении поддержки Украины и так далее.

Думаю, что в ближайшее время, в течение полугода, Запад сольет Украину

Прежде всего это зависит от действий российской армии и союзных войск ЛНР и ДНР. Чем быстрее они выполнят поставленные задачи, в те сроки, которые им даны, тем быстрее западные правители будут убеждаться в бесполезности поддержки украинской хунты.

Зима покажет, кто где гадил

Интересно будет наблюдать за ситуацией зимой. Тот же известный политик Скотт Риттер говорил, мол, давайте посмотрим на Европу зимой с высоты птичьего полета. Скорее всего, она будет как Северная Корея, без света. Любят же сравнивать с Южной Кореей, что там из космоса виден свет, а в КНДР — нет. В Европе это может случиться зимой.

Источник фото: РИА «Новости»

Когда Россия отключит любые поставки энергоресурсов, тогда западные страны окажутся вынуждены принять определенные меры для прекращения поддержки Украины и подготовки крупного переговорного процесса с Российской Федерацией. Это я к тому, что с Украиной никто разговаривать не станет. Будем разговаривать с теми, кто принимает за нее решения и поддерживает.

Запад поставляет на Украину только старье

Сейчас все оружие, которое поставляется на Украину, это все старье. Мы уничтожаем его на ходу, это «новейшее» вооружение оказывается хуже нашего советского. Это говорит о традициях российской оборонки.

Источник фото: РИА «Новости»

Любая наша техника 20- или 30-летней давности либо на уровне нынешнего вооружения западных, либо лучше

А что говорить о новейшем вооружении России. Для некоторых его видов западным бывшим партнерам еще десятки лет.

Россия стала диктовать миру свои условия

Думаю, что ближайшее время начнутся кардинальные смены в руководствах западных стран, поддержавших Украину против России. Непростая ситуация у президента США Джо Байдена, непросто ситуация в Великобритании, где ушел Борис Джонсон. Единственная проблема, что аналитики предрекают приход там еще большего ястреба, чем Джонсон, по отношению к РФ. Но это нестрашно, все эти ястребы перемалываются мировой ситуацией.

Именно Россия стала диктовать свои условия, защищая свои национальные интересы. Также они укладываются в интересы многих других стран, не поддержавших санкции против России.