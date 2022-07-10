«Если в квартире холодно». Германия подготовила общественные ночлежки для стариков и нищих
Bild: власти ФРГ подготовили ночлежки для тех, кто не сможет оплатить отопление дома
Власти Германии создали общественные ночлежки для тех, кто не сумеет зимой оплатить отопление дома из-за высоких цен на газ. Об этом написал Bild.
Администрация города Людвигсхафен уже переоборудовала многофункциональные помещения под спальные места. Предполагается, что основными посетителями помещений станут старики и бедняки. Ранее в них располагались ковидные отделения, где лежали заразившиеся инфекцией граждане.
«В настоящее время мы готовимся ко всем сценариям чрезвычайных ситуаций с учетом осени и зимы», — сказала мэр города Ютта Штайнрук.
Ранее сообщалось, что жителям жилкооператива в Диппольдисвальде отключили постоянную горячую воду из-за дороговизны. Местные жители признались, что так плохо им не жилось со Второй мировой войны.
Канцлер Германии Шольц признал, что санкции против России бьют по самой немецкой экономике.