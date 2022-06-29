Путин: для России не было неожиданностью, что Запад готовился к конфликту

Президент России Владимир Путин заявил, что для России не стало удивлением то, что Запад готовился к конфликту с нашей страной еще с 2014 года. Об этом в НАТО заявили днем 29 июня.

Им давно был нужен какой-то внешний враг, вокруг якобы угрозы которого можно было бы объединить союзников у себя Владимир Путин

Путин подчеркнул, что знания о подготовке к конфликту с Россией объясняют решительные действия страны по защите собственных интересов.

Президент отметил, что цели спецоперации не изменились. Главная задача российских военных — защитить Донбасс, а также гарантировать безопасность самой России. При этом тактика на поле битвы может меняться в зависимости от ситуации. Путин подчеркнул, что доверяет тем, кто руководит действиями российских солдат.

Президент уточнил, что спецоперация идет под плану, Он также подчеркнул, что ее завершение не надо подгонять под какие-то конкретные сроки.