Перепродажа Украиной поставляемых западными странами вооружений на черном рынке была предсказуема. Ведь украинские силовики оказались во многом не подготовлены к его использованию. Такое мнение высказала бывший аналитик Пентагона Карен Квятковски.

По ее словам, такое развитие событий на Украине предсказуемо, как в случае с любым конфликтом. Она добавила, что случаи реэкспорта украинской стороны вооружений с Запада были задокументированы в 2015 и 2016 годах, а еще во время боевых действий в Донбассе.

«Многие разновидности оружия и техники, поставленные Украине США и их союзниками, попросту не могли быть эффективно использованы украинскими вооруженными силами. Возможности Украины использовать эти „дары“ ограничены в связи с недостаточной подготовленностью [военнослужащих], проблемами с логистикой и постоянно сокращающейся численностью украинской армии», — сказала Квятковски РИА «Новости».

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что часть предоставляемого западными странами вооружения попадает с Украины на Ближний Восток и на черный рынок. МИД РФ в связи с этим предупредил, что поставки нового оружия на Украину создают угрозы в сфере безопасности не только для нее, но и для других государств.