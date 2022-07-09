Европе предрекли массовые беспорядки из-за энергетического кризиса

Энергетический кризис в странах Европы можно предотвратить путем временного возвращения к ископаемым видам топлива. В противном случае с наступлением холодов из-за высоких цен на энергоносители начнутся гражданские беспорядки. Такой прогноз сделал в интервью газете The Guardian заместитель главы Еврокомиссии Франс Тиммерманс.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день это единственный выход — временно вернуться к классическим энергоресурсам, чтобы потом выполнить поставленный переход на зеленую энергетику.

«Если общество погрузится в очень, очень сильные конфликты и раздоры из-за отсутствия энергии, мы, конечно, не достигнем наших климатических целей. <…> Люди, страдающие от холода этой зимой из-за того, что они не могут позволить себе отопление, выйдут на улицы», — предупредил Тиммерманс.

Он подчеркнул, что сейчас пытается донести эту мысль до всех жителей ЕС. Представитель Еврокомиссии добавил, что если придется, нужно быть готовыми к использованию угля, чтобы не допустить новой напряженности.

Власти Германии из-за сокращения поставок газа из России после отказа Канады вернуть турбину «Северного потока» увеличили производство электроэнергии на угольных станциях. На этой неделе Европейский парламент внес в списки чистой энергии газовые и атомные проекты.

На фоне роста цен на энергоносители крупнейшие домовладельцы Германии заявили, что тарифы могут достичь предстоящей зимой пяти тысяч евро. Такие траты приведут их к банкротству.