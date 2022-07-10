Западные страны устали оказывать постоянную военную помощь Украине, их возможности находятся на исходе. Эту точку зрения выразили авторы американской газеты The New York Times.

«Байден обещал поддерживать Украину столько, сколько нужно, но неизвестно, как долго затянется эта ситуация. Однажды оружие в Европе и США просто закончится», — говорится в материале.

Журналисты подчеркнули, что США уже анонсировали военную помощь украинским националистам на 54 миллиарда долларов, однако трудно ожидать еще одного сопоставимого с этими цифрами чека.

«Дальнейшие поставки оружия способны ухудшить собственное военное положение США», — заключили авторы статьи.

Ранее посольство РФ в США сообщало, что американские власти делают все возможное, чтобы затянуть конфликт на Украине. В СМИ писали, что Германия нашла в Норвегии поставщика тяжелой артиллерии украинским войсками.