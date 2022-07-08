Ушедший в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был не классическим политиком для страны, где всегда решения принимались тихо и спокойно. Новый глава правительства должен вернуть внешнюю и внутреннюю политику в комфортные для нее рамки, что скажется на отношениях с Россией. Об этом заявил политический советник Сергей Маркелов. Далее — прямая речь собеседника «360».

Безусловно вся политика любого государства, в том числе мега европейского, как Великобритания — это всегда два вектора: внутригосударственный и внешний. Борис Джонсон увлекся внешней политикой, появился соблазн стать лидером растрепанного и находящегося в неврозе Европейского Союза. Но страна которая привыкла жить ради своих избирателей, тонко манипулировать социальной повесткой, аккуратно построенной стратегией будущего в виде зеленых переходов и прочего, вдруг пришла к пониманию, что это все неважно.

Источник фото: РИА «Новости»

Английские консерваторы поняли, что ближайшие выборы — это серьезная проблема. Они проиграют прежде всего популистам. Потому что воспользоваться проколами действующей власти могут только те люди, которые готовы эту действующую власть слить. Это легко воспримут избиратели. Потому что люди не понимают всех этих «налогов Путина», «великой Украины» ради которой нужно страдать и мыться непонятно где.

То есть включается элементарный эгоизм. Публика и элиты Великобритании поняли, что это серьезный стратегический прокол на ближайшие годы, если это все провалится. Поэтому Джонсон, как бы он ни лавировал, как бы ни делал политические трюки — он в итоге не смог их превратить в какую-то систему убеждений. Опять сработал капиталистический эгоизм, по которому внутренняя политика считается более важной историей, чем внешняя, какой бы военный конфликт ни был.

Последствия для консерваторов

Как всегда британский парламент — это главное место интриг в политике страны. Поэтому сейчас с утра до вечера в пабах, где правительственные чиновники имеют право обсуждать что-либо, будут упаковываться некие сценарии будущего.

Источник фото: РИА «Новости»

В данном случае консерваторы находятся в слабой позиции. Им нужно убеждать всю коалицию, в том числе свою собственную партию в том, что вот эта фриковая политика Джонсона была временной. Парень просто сам по себе попал не туда.

Будет оправдательная механика, чтобы сохранить свое лицо. Прежде всего самой партии и убеждать в этом еще избирателей, что более сложно. Внутри партия готова договориться, политики умеют это делать, а вот публику надо уговаривать.

Ушел, но не попрощался

Джонсон еще долго продолжит сидеть и еще успеет какой-то огород нагородить в рамках очередного своего увлечения украинским кейсом. Внутри будут зреть новые лидеры партии, которым будет очень сложно. Думаю, что консерваторы несколько мест ключевых для себя на выборах проиграют.

Но самое главное, политика Джонсона и вообще сама стратегия его работы, как лидера, показали, что это чуждая история. Это аномалия английской политики. Как правило она представляет собой тихие кулуарные разговоры, спокойные решения, солидность, респектабельность.

Источник фото: РИА «Новости»

Вот эта попытка Джонсона изображать английскую версию ковбоев, на ней точно обожглась вся английская политика. Поэтому следующим этапом станет возвращение английской политики в комфортные для нее рамки комфортности, респектабельности, уверенности и демонстрации иллюзий продуманности решений, которые разрушал Джонсон.

Кто может занять новое место?

В политике всегда есть внешнее, что делается для пиара и то, что делается на самом деле. Джонсон попытался это все объединить. Скрестить ужа с ежом. То есть сделать жесткой и внутреннюю политику, но и внешнюю тоже. Это типа есть realpolitik в голове Джонсона.

Я думаю, что это все разделится, как это было всегда. Вот эта энергетика беспредельно негативного отношения к России уйдет. Появится снова разделение, а именно тихая работа на разговор на какую-то внутреннюю работу с российской дипломатией, с российскими финансовыми структурами, экономистами, политиками — это будет спрятано от публики.

А внешне будет менее агрессивная, но по прежнему жесткая риторика. Англия заложница своей генетической травмы, которая заключается в постоянном противодействии с Россией и использование ее как врага для своих внутренних целей. Поэтому будет нормальная английская политика в виде тайных заговоров и тайной работы — выгоды политические и то, что внешнее мы будем видеть с точки зрения пропаганды, но это не будет уже такая открытая джоносоновская, американская ковбойская история.