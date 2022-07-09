Медведев заявил, что с Россией начали считаться по-настоящему

Страны Запада стали считаться с Россией по-настоящему, как это было с СССР. Эту точку зрения в Telegram-канале выразил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«С Россией стали считаться по-настоящему. Как с Советским Союзом», — написал он.

При этом, отметил Медведев, отношение в каких-то деталях еще более серьезное, если судить по набору санкционных ограничений.

«Еще совсем недавно было иначе. Помнится присутствие России в G8, когда нас просто не звали на встречу „Большой семерки“, где обсуждали оборонные и экономические вопросы западных стран», — продолжил он.

«Как в детстве, когда в твой двор пришли драться из соседнего. Если ты струсил и свинтил домой, ты никто и больше тебя никуда не позовут. А если ты врезал первым, то шансы отстоять свое становятся существенно выше», — заключил он.

Также политик подчеркнул, что озвученные президентом Владимиром Путиным задачи России по защите народа Донбасса будут обязательно выполнены.