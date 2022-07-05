«Битва за газ». Европу ждет кризис, который Германия не переживала со времен войны

В Германии опасаются «битвы за газ», которая может начаться в Европе из-за санкций против России. Ограничения привели к нехватке энергоресурсов в европейских странах. Как результат, пострадают все государства — члены ЕС — и те, у кого развита промышленность, и те, у кого ее нет. Всем придется экономить газ. Единственное решение проблемы специалисты видят в отмене санкций.

Битва за распределение газа в Европе

Лидер оппозиционной немецкой партии «Христианско-демократический союз» Фридрих Мерц заявил, что дефицит газа в Европе может спровоцировать «битву за его распределение» среди стран — участниц Евросоюза. Так он прокомментировал ситуацию с ценами на газ. По словам Мерца, грядущие трудности на энергетическом рынке могут спровоцировать конфликт.

«Вероятно, внутри ЕС возникнут серьезные конфликты за распределение [газа], как в 2015 и 2016 годах, когда был кризис с беженцами», — процитировало политика издание Die Welt.

При этом Мерц призвал не спекулировать на теме возможного прекращения поставок газа из России и заверил, что поставки возобновятся после проведения ремонтных работ на «Северном потоке», если Россия «будет вести себя в соответствии с контрактами». Тем не менее Мерц все же напомнил о необходимости создать план дальнейших действий, который одобрили бы страны — участницы ЕС.

Источник фото: РИА «Новости»

Германия не переживала такой кризис со времен войны

Депутат XIX созыва бундестага Вальдемар Гердт в разговоре с «360» согласился, что есть все основания предполагать такой кризис. Каждая страна будет использовать все возможные политические и технические ресурсы, чтобы обеспечить свою экономику газом — особенно в условиях приближающегося отопительного сезона.

По его словам, больше всего от этого пострадают те страны, экономика которых наиболее зависима и уязвима, построена на энергоносителях. Это индустриальные страны. Если государства с преимущественно аграрным и малым бизнесом встретятся с задачей обеспечить только население, то перед Германией, например, встает громаднейшая проблема — обеспечить весь бизнес и население.

Это будет практически нерешаемой задачей, что приведет к коллапсу экономики и, наверняка, к социальным возмущениям, беспорядкам. Больше всего пострадаем мы, несмотря на то что имеем политическое влияние в ЕС. Инфраструктурно и технически мы были завязаны на энергоносителях России очень сильно. Это сейчас приведет нас в состояние экономического кризиса, который со времен войны Германия еще не переживала Вальдемар Гердт.

Кризис затронет все страны Европы

Кризис в Европе уже идет, отметил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович. Он напомнил, что крупнейший в мире химический концерн BASF, штаб-квартира которого находится на юго-западе Германии, уже заявил об остановке части своих предприятий.

Газ слишком дорогой. У компании просто не получается вытягивать это производство. <…> Нормирование горячей воды, то есть не везде будет горячая вода. Эти вещи совершенно реальны, и они уже происходят. Сейчас только начнется перекидывание ответственности друг на друга местными политиками — кто больше виноват Станислав Митрахович.

Митрахович полагает, что единственный выход — договориться о снятии санкций и возобновить газовые поставки. Если же этого не произойдет, то в дальнейшем путь европейцев — сокращать потребление со всеми вытекающими экономическими и социально-политическими последствиями.

Источник фото: РИА «Новости»

При этом сейчас многие страны говорят, что подготовлены лучше других. Например, Италия и Греция. Но на самом деле пострадают все, просто по-разному, отметил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности.

«У кого есть промышленность, те отключат промышленность, потеряют экономический рост и получат безработных. А у кого промышленности нет, те, возможно, будут отключать коммунальное хозяйство. Там уже будет идти вопрос о поддержании нормальной жизнедеятельности, энергии будет не хватать. Наверное, будет перераспределение газа внутри ЕС», — пояснил Митрахович.

Он уверен, что главным пострадавшим в итоге станет промышленность, которая будет «убегать» из Европы в другие регионы, где цена на энергоносители меньше, например, в Турцию или Китай.

Причины нехватки газа в Европе

Оператор газопровода «Северный поток — 1» — Nord Stream AG — 1 июля сообщил об остановке обеих ниток трубопровода с 11 по 21 июля. По данным компании, это делают в целях проведения запланированного ремонта.

14 и 15 июня «Газпром» заявил об остановке сначала двух, а затем и еще одного газоперекачивающего агрегата, которые обслуживают «Северный поток». Дело в том, что немецкая компания Siemens не вернула турбины из Канады, которые находятся на техобслуживании. Это произошло из-за антироссийских санкций. Тогда приток газа по «Северному потоку» в Германию снизился до 40% от мощностей газопровода. Siemens же отверг заявления РФ, что поставки газа в Германию ограничены именно из-за отказа вернуть турбины.

После этого европейские страны отметили нехватку энергоресурсов. Например, в Австрии газохранилища в настоящее время заполнены на 44,7%. А Германии теперь грозит резкий рост инфляции, если поставку не возобновят, подчеркнули аналитики крупнейшего финансового института ФРГ Deutsche Bank.