Северодонецк — новый Мариуполь? Как ВСУ месяцами уничтожали мирный город
Что происходило на северодонецком направлении показали в хронологии
Одно из ключевых направлений российской спецоперации после освобождения Мариуполя — северодонецкое. Город уже взяли в котел и начали зачистку. Известно, что основные силы ВСУ засели на химическом заводе «Азот». «360» публикует хронологию боев на северодонецком направлении.
Февраль
В первые дни спецоперации российские военные стремительно продвигались на северодонецком направлении. Уже 26 февраля ВС РФ взяли Бахмутовку и Гречишкино и готовились штурмовать Северодонецк. При этом очевидцы сообщали, что ВСУ ставят военную технику прямо во дворах жилых домов.
3 марта
Войска ЛНР и России вышли на рубеж Красный Лиман — Приволье — северная окраина Северодонецка. Очевидцы рассказывали, что ВСУ не выпускают мирное население из города.
13 марта
Народная милиция ЛНР блокировала восточную и южную части Северодонецка. В городе сообщали о перебоях с электричеством и подачей газа.
20 апреля
Украинские военные начали отступление из треугольника Рубежное — Северодонецк — Лисичанск. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил, что город Рубежное окончательно перешел под контроль российских вооруженных сил.
Проукраинские Telegram-каналы сообщили, что Генштаб Украины просит президента страны Владимира Зеленского отдать приказ об отступлении из Северодонецка, чтобы не попасть в окружение, однако глава государства отказался. В городе могло находиться от четырех до восьми тысяч украинских военных.
4 мая
Проукраинский Telegram-канал «Легитимный» сообщил, что ВСУ сгоняют мирное население Северодонецка в место своего расположения в подвалах химического завода «Азот», чтобы использовать людей как живой щит. Аналогичную схему применяли в Мариуполе на «Азовстали». Военкор Денис Григорюк подчеркивал, что Северодонецк может повторить судьбу Мариуполя.
8 мая
ВСУ отошли из населенного пункта Попасная, силы ЛНР и России зачистили город от националистов. Посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что из Лисичанска выбили бригаду украинских военных. Восточный пригород Северодонецка тоже зачистили от ВСУ.
11 мая
Силы ВС РФ и ЛНР взяли под контроль населенные пункты Южный и Воеводовка, а также освободили пороховой завод «Заря» в пригороде Северодонецка.
Российские военные начали сужать кольцо вокруг города. Украинская сторона ежедневно сообщала о своих потерях как в личном составе, так и в боевой технике на северодонецком направлении.
14 мая
Минобороны России заявило, что ВСУ разместили артиллерию и РСЗО на Северодонецком химическом заводе вблизи густонаселенных кварталов.
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17 мая
В МВД ЛНР заявили, что под Северодонецком и Лисичанском в окружении оказалась группировка из 15-16 тысяч украинских военных и наемников.
18 мая
Бои в Северодонецке перешли в черту города, началась активная фаза освобождения. Военкор Евгений Поддубный рассказал, что ВСУ отступают вглубь населенного пункта. По его мнению, они хотят прикрыться мирным населением.
19 мая
Оказавшаяся в окружении в Северодонецке 115-я бригада ВСУ записала обращение к Владимиру Зеленскому, где заявила, что больше не хочет участвовать в военных действиях. Солдаты рассказали, что покидают позиции, так как у них нет оружия, а тылы никто не прикрывает.
Проукраинские Telegram-каналы сообщили, что ВСУ в Северодонецке больше не получают снабжения, но Зеленский отказался давать приказ об отступлении.
20 мая
Начались активные бои за Северодонецк. Российские военные подорвали мосты, соединяющие город с Лисичанском, чтобы замкнуть котел.
27 мая
Народная милиция ЛНР полностью окружила Северодонецк и отрезала украинским солдатам пути к отступлению. Под контролем России и ЛНР уже были населенные пункты Попасная, Рубежное, Боровское, Кременная, Нижнее, Орехово, Новотошковское, Тошковка, Троицкое, Воеводовка, Вороново и Золотое.
28 мая
Рамзан Кадыров сообщил, что Северодонецк находится под контролем российских военных. Народная милиция ЛНР закрепилась на окраинах города.
30 мая
Помощник Рамзана Кадырова сообщил, что в Северодонецке осталось «дочистить» от украинских военных порядка 15-17% жилого сектора. ️Части ВСУ остаются в центральных районах Северодонецка и на промзоне завода «Азот».
Первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов заявил, что оставшиеся украинские военные прячутся в жилых домах и продолжают обстреливать мирное население.
31 мая
На окраинах Северодонецка продолжаются уличные бои с украинскими националистами. Они также остаются в центральных районах города и на заводе «Азот».
Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что треть Северодонецка уже освобождена. Позднее глава военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк заявил, что российские силы заняли приблизительно половину города.