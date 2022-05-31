Одно из ключевых направлений российской спецоперации после освобождения Мариуполя — северодонецкое. Город уже взяли в котел и начали зачистку. Известно, что основные силы ВСУ засели на химическом заводе «Азот». «360» публикует хронологию боев на северодонецком направлении.

Февраль

В первые дни спецоперации российские военные стремительно продвигались на северодонецком направлении. Уже 26 февраля ВС РФ взяли Бахмутовку и Гречишкино и готовились штурмовать Северодонецк. При этом очевидцы сообщали, что ВСУ ставят военную технику прямо во дворах жилых домов.

3 марта

Войска ЛНР и России вышли на рубеж Красный Лиман — Приволье — северная окраина Северодонецка. Очевидцы рассказывали, что ВСУ не выпускают мирное население из города.

13 марта

Народная милиция ЛНР блокировала восточную и южную части Северодонецка. В городе сообщали о перебоях с электричеством и подачей газа.

20 апреля

Украинские военные начали отступление из треугольника Рубежное — Северодонецк — Лисичанск. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил, что город Рубежное окончательно перешел под контроль российских вооруженных сил.

Проукраинские Telegram-каналы сообщили, что Генштаб Украины просит президента страны Владимира Зеленского отдать приказ об отступлении из Северодонецка, чтобы не попасть в окружение, однако глава государства отказался. В городе могло находиться от четырех до восьми тысяч украинских военных.

4 мая

Проукраинский Telegram-канал «Легитимный» сообщил, что ВСУ сгоняют мирное население Северодонецка в место своего расположения в подвалах химического завода «Азот», чтобы использовать людей как живой щит. Аналогичную схему применяли в Мариуполе на «Азовстали». Военкор Денис Григорюк подчеркивал, что Северодонецк может повторить судьбу Мариуполя.

8 мая

ВСУ отошли из населенного пункта Попасная, силы ЛНР и России зачистили город от националистов. Посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что из Лисичанска выбили бригаду украинских военных. Восточный пригород Северодонецка тоже зачистили от ВСУ.

11 мая

Силы ВС РФ и ЛНР взяли под контроль населенные пункты Южный и Воеводовка, а также освободили пороховой завод «Заря» в пригороде Северодонецка.

Российские военные начали сужать кольцо вокруг города. Украинская сторона ежедневно сообщала о своих потерях как в личном составе, так и в боевой технике на северодонецком направлении.

14 мая

Минобороны России заявило, что ВСУ разместили артиллерию и РСЗО на Северодонецком химическом заводе вблизи густонаселенных кварталов.



Источник фото: ЧАО «Северодонецкое объединение Азот»Источник фото: Wikimedia

17 мая

В МВД ЛНР заявили, что под Северодонецком и Лисичанском в окружении оказалась группировка из 15-16 тысяч украинских военных и наемников.

18 мая

Бои в Северодонецке перешли в черту города, началась активная фаза освобождения. Военкор Евгений Поддубный рассказал, что ВСУ отступают вглубь населенного пункта. По его мнению, они хотят прикрыться мирным населением.

19 мая

Оказавшаяся в окружении в Северодонецке 115-я бригада ВСУ записала обращение к Владимиру Зеленскому, где заявила, что больше не хочет участвовать в военных действиях. Солдаты рассказали, что покидают позиции, так как у них нет оружия, а тылы никто не прикрывает.

Проукраинские Telegram-каналы сообщили, что ВСУ в Северодонецке больше не получают снабжения, но Зеленский отказался давать приказ об отступлении.

20 мая

Начались активные бои за Северодонецк. Российские военные подорвали мосты, соединяющие город с Лисичанском, чтобы замкнуть котел.

27 мая

Народная милиция ЛНР полностью окружила Северодонецк и отрезала украинским солдатам пути к отступлению. Под контролем России и ЛНР уже были населенные пункты Попасная, Рубежное, Боровское, Кременная, Нижнее, Орехово, Новотошковское, Тошковка, Троицкое, Воеводовка, Вороново и Золотое.

28 мая

Рамзан Кадыров сообщил, что Северодонецк находится под контролем российских военных. Народная милиция ЛНР закрепилась на окраинах города.

30 мая

Помощник Рамзана Кадырова сообщил, что в Северодонецке осталось «дочистить» от украинских военных порядка 15-17% жилого сектора. ️Части ВСУ остаются в центральных районах Северодонецка и на промзоне завода «Азот».

Первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов заявил, что оставшиеся украинские военные прячутся в жилых домах и продолжают обстреливать мирное население.

31 мая

На окраинах Северодонецка продолжаются уличные бои с украинскими националистами. Они также остаются в центральных районах города и на заводе «Азот».

Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что треть Северодонецка уже освобождена. Позднее глава военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк заявил, что российские силы заняли приблизительно половину города.