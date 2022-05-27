Силы ЛНР окружили группировку ВСУ в Северодонецке

Украинские войска попали в котел в Северодонецке. Силы Народной Милиции Луганской Народной Республики заблокировали их, отрезав все пути отступления.

Представитель министерства обороны ЛНР Андрей Марочко пояснил РИА «Новости», что из Северодонецка украинские военные могли уйти по трем мостам. Но такой возможности их лишили.

«На данный момент в Северодонецке, именно в самом городе, пути отступления украинских войск отрезаны. <…> Один мост был разрушен, второй не выдержит абсолютно никакой техники, потому что он в аварийном состоянии, а Пролетарский мост наши силы контролируют», — заявил Марочко.

По его словам, при попытке выйти из населенного пункта всех украинских боевиков уничтожат.

Под контроль Народной милиции, добавил Марочко, перешла вся территория ЛНР. Силы республики следят за логистикой противника.

«Мы перерезали все абсолютные пути сообщения, по которым они могли выйти, и контролируем, наблюдаем абсолютно всю территорию. <…> Луганской республики», — сказал представитель Минобороны ЛНР.

Марочко посоветовал тем, кто захочет вернуться к своим близким, принять правильное решение. Вариантов у окруженных украинских сил два: сложить оружие и сохранить себе жизнь или погибнуть.